Фитнес-тренер Виктор Фит живет в Таллинне, но обрести желаемую физическую форму помогает людям по всему миру. После коронавируса он перевел свои тренировки в онлайн-режим, где успешно разрабатывает авторские программы.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ «Мотивация не нужна: мозг сразу пошлет тебя куда подальше»
«Лето на носу, скоро в отпуск… Пора записаться в спортзал», – фраза, которую доводилось слышать или даже произносить каждому из нас. Такой подход к спорту, разделяющий год на два периода – пассивный и тренировочный – совсем не эффективен и даже может нанести вред организму. Как избавиться от «синдрома подснежника» и сделать фитнес образом жизни, рассказал тренер Виктор Фит.
Опытный тренер подчеркивает, что эффективные тренировки могут быть не только в спортзале. Удивительно, но порой занятия дома приносят даже лучший результат, ведь человек не отвлекается на светские беседы и то, как он выглядит на тренировке, а с полной отдачей выполняет упражнения. Найти время на тридцатиминутную спортивную паузу дома тоже проще, чем организовать выезд в спортзал.
– Виктор, сейчас многим приходит мысль похудеть к лету. Насколько реально привести себя в хорошую форму за полтора-два месяца?
– Через полтора-два месяца можно начать выглядеть значительно лучше, если с полной отдачей выполнять правильно построенную программу тренировок и придерживаться плана питания. Однако если потом опять целый год до следующего лета ничего не делать, то результаты трудов быстро сойдут на нет, а то и вовсе лишние килограммы прибавятся. Правило одно: ты либо тренируешься и улучшаешь свои физические показатели, либо не тренируешься и ухудшаешь их. Спорт любит постоянство, и заниматься нужно всегда, а не сезонно.
– Что посоветуете тем, кому не нужно сгонять лишний вес, но хочется значительно подтянуть фигуру к пляжному сезону?
– Интенсивные силовые тренировки с большим количеством повторений помогут сделать мышцы рельефнее при условии, что процент жира в организме уже низкий. Но о контроле калорий забывать нельзя.
– Виктор, где же взять правильную мотивацию? Бывает, что красивым быть очень хочешь, а заниматься ну никак себя не заставить…
– Сейчас я вас разочарую, но мотивации в этом деле не существует. Есть позитивная оценка будущего результата и объяснение своему мозгу, зачем тебе вообще это нужно. Если ты найдешь вескую причину, зачем тебе нужно красивое тело – покорить представителя противоположного пола, быть сильнее, чем кто-либо из твоих знакомых, выступить на соревнованиях и победить – поверьте, организм сразу выделит энергию на такую задачу. А пока «прийти в форму» или «влезть в купальник» мелькает в голове как очередная идея, а не конкретный план – мозг сразу пошлет тебя куда подальше с таким проектом.
– Говорят, что правильное питание – это 70 процентов успеха. Получается, чтобы похудеть, просто активно заниматься спортом в любом случае недостаточно. Какие советы по питанию вы даете клиентам?
– Правильное питание – это уже сто процентов успеха. Потому что похудеть можно и без тренировок. Тренировки – это другие сто процентов успеха. В итоге соблюдая и то, и то, вы достигаете сверхрезультата на 200 процентов. Ведь именно в разумной комбинации правильного рациона и тренировок можно получить не просто худое, а красивое, сексуальное тело с упругими мышцами. Главный совет в питании – нужен план, где специально для тебя подсчитаны все калории и белки, жиры и углеводы. Без плана ты будешь как слепец, выбирающий, какой фильм посмотреть.
Из основных советов: не нужно есть, если есть не хочешь! Время приемов пищи имеет гораздо меньшее значение, чем общий объем еды за день и сама еда. Чтобы перестать испытывать тягу к сладкому, надо для начала перестать его покупать и дать себе отвыкнуть от него, создав полноценный сбалансированный рацион. И поверьте, чистый белок, съеденный перед сном, как и зеленый смузи с утра, работает как магия.
– Что вы делаете с клиентами, которые как мантру повторяют: «Я почти ничего не ем, но не худею»?
– У меня таких клиентов нет. У всех персональный план питания с фитнес-рецептами, где все подсчитано специально для них. Каждый мой клиент получает результат, если следует составленной программе и плану. Удивительные истории достижения результатов мне присылают каждый день. И все они заслуживают большой похвалы, будь то ушедшие пять килограммов за месяц или потеря 50 килограммов за год. У меня сейчас занимаются более тысячи человек по всему миру. Моя задача сделать так, чтобы не было никаких сложностей ни в тренировках, ни в питании, а весь процесс был вовлекающим и не тратил впустую время людей.
– Усердные занятия дома, например, по видеотренировкам на YouTube, действительно могут стать достойной альтернативой спортзалу? У меня, например, времени хватает лишь на такие занятия.
– Правильные занятия дома могут ничуть не уступать тренировкам в спортзале, и часто они бывают даже более эффективными. С начала пандемии ковида я прекратил давать тренировки в спортзале, и моей основной деятельностью стали 30 минутные тренировки дома в видеоформате. Сейчас у меня свой портал и огромная команда, с которой мы создаем эффективные программы тренировок и питания, отвечающие самым современным и профессиональным требованиям.
– Если речь идет не о тренировках, а о рабочих буднях в офисе, бытовых делах, какие хитрости помогут за день сжигать больше калорий?
– Из последних интересных исследований: если вы, сидя за работой в офисном кресле, поднимаете ноги на носки, это помогает не только сжигать калории, но и запускать процессы похудения.
– А насколько действенны баня и массаж? А специальные термо-легинсы, якобы сжигающие жир?
– Баня и массаж отлично подходят для восстановления организма, чтобы быстро восполнить энергию после занятий и продолжать их делать, не сбавляя темпа. Для жиросжигания всякую ерунду вроде обертываний я бы не рассматривал, у меня как у тренера это вызывает только смех.
– Как много людей вылезают в спортзал, словно подснежники, именно весной, и именно с целью похудеть к лету?
– Весна – время года, когда появляется солнце, и люди в целом начинают хотеть вести более активный образ жизни. Поэтому прилив людей в спортзалы в это время неизбежен. Забавно, что большинство таких «подснежников» не увидишь на тренировках вплоть до следующей весны. Обычно такие люди только и посещают тренировки перед летом, а все остальное время спортом не занимаются.
– Как часто вы советуете вставать на весы, какое число за день должно высвечиваться на шагомере и сколько воды в день должен выпивать активно худеющий?
– Раз в неделю нужно вставать на весы и делать замеры тела. Потому что невозможно прогрессировать в том, чего ты не анализируешь. За день нужно делать все шаги, которые ты можешь сделать, если подворачивается такая возможность! Не стал бы называть конкретные цифры. А вот что касается воды – 6-8 стаканов в день – уже очень хорошо, многие не замечают, но пьют значительно меньше. И помните, что чай, кофе и сок в эти стаканы чистой воды мы не засчитываем.
– Многие тренажерные залы в Таллинне работают круглосуточно. Но все же, какое время лучше всего подходит для тренировок?
– Единственное и самое правильное время для тренировок – то, когда ты наиболее продуктивен. У всех разные часы активности, поэтому подстраивать свой тренировочный график нужно под них.
– Какие пищевые добавки посоветуете, чтобы успешнее пройти путь к приобретению фигуры мечты? Стоит ли новичкам включать в рацион спортивное питание?
– Из основных пищевых добавок можно выделить диетический протеин, поскольку из еды набрать даже минимальные 1 грамм белка на 1 килограмм веса бывает сложно. Протеин хорошо использовать между основными приемами пищи, а в некоторых случаях им даже можно заменить ужин. Пожалуй, это самая необходимая добавка для всех, кто начал активно заниматься спортом. Остальное уже индивидуально подбирается под цель и вид тренировок человека. Сам я пью около десяти различных спортивных добавок.
– Как вы относитесь к моделям «плюс-сайз» и движению «бодипозитив»?
– Человек волен делать все что угодно, до тех пор, пока ему это доставляет удовольствие и не мешает другим. Поэтому свои позитивные эмоции и своих поклонников такие модели тоже найдут, как и девушки, занимающиеся фитнес-бикини. Но лично я фанат классических стройных женских форм.