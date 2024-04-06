ИНТЕРВЬЮ ⟩ «Мотивация не нужна: мозг сразу пошлет тебя куда подальше»

– Если речь идет не о тренировках, а о рабочих буднях в офисе, бытовых делах, какие хитрости помогут за день сжигать больше калорий?

– Из последних интересных исследований: если вы, сидя за работой в офисном кресле, поднимаете ноги на носки, это помогает не только сжигать калории, но и запускать процессы похудения.

– А насколько действенны баня и массаж? А специальные термо-легинсы, якобы сжигающие жир?

– Баня и массаж отлично подходят для восстановления организма, чтобы быстро восполнить энергию после занятий и продолжать их делать, не сбавляя темпа. Для жиросжигания всякую ерунду вроде обертываний я бы не рассматривал, у меня как у тренера это вызывает только смех.

– Как много людей вылезают в спортзал, словно подснежники, именно весной, и именно с целью похудеть к лету?

– Весна – время года, когда появляется солнце, и люди в целом начинают хотеть вести более активный образ жизни. Поэтому прилив людей в спортзалы в это время неизбежен. Забавно, что большинство таких «подснежников» не увидишь на тренировках вплоть до следующей весны. Обычно такие люди только и посещают тренировки перед летом, а все остальное время спортом не занимаются.

– Как часто вы советуете вставать на весы, какое число за день должно высвечиваться на шагомере и сколько воды в день должен выпивать активно худеющий?