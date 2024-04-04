Завоевавший на чемпионате мира бронзу Хенри Сильдару заработал также и премию

«Несмотря на свой юный возраст, Хенри уже выиграл свою третью медаль чемпионата мира среди юниоров. Четвертая медаль была очень близка, но, к сожалению, вмешалась погода, и соревнования были отменены. Поздравляю Хенри и его команду и желаю им успехов в будущем», - говорится в пресс-релизе Сыырумаа.