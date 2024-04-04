Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) премирует Хенри Сильдару, завоевавшего на прошлой неделе на чемпионате мира по фристайлу среди юниоров бронзовую медаль, 2000 евро.
Завоевавший на чемпионате мира бронзу Хенри Сильдару заработал также и премию
Президент ЭОК Урмас Сыырумаа выразил признательность 17-летнему спортсмену.
«Несмотря на свой юный возраст, Хенри уже выиграл свою третью медаль чемпионата мира среди юниоров. Четвертая медаль была очень близка, но, к сожалению, вмешалась погода, и соревнования были отменены. Поздравляю Хенри и его команду и желаю им успехов в будущем», - говорится в пресс-релизе Сыырумаа.
Финансовые премии, которыми награждаются спортсмены за медали, полученные в международных титульных соревнованиях определяются в порядке, утвержденном Исполкомом ЭОК. Так, в случае завоевания бронзовой медали юниорского чемпионата мира размер вознаграждения спортсмена составляет 2000 евро.
Средства для призового фонда выделает Министерство культуры по ходатайству ЭОК.