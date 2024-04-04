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Завоевавший на чемпионате мира бронзу Хенри Сильдару заработал также и премию

rus.postimees.ee
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Хенри Сильдару.
Хенри Сильдару. Фото: Instagram @sildaru

Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) премирует Хенри Сильдару, завоевавшего на прошлой неделе на чемпионате мира по фристайлу среди юниоров бронзовую медаль, 2000 евро.

Президент ЭОК Урмас Сыырумаа выразил признательность 17-летнему спортсмену.

«Несмотря на свой юный возраст, Хенри уже выиграл свою третью медаль чемпионата мира среди юниоров. Четвертая медаль была очень близка, но, к сожалению, вмешалась погода, и соревнования были отменены. Поздравляю Хенри и его команду и желаю им успехов в будущем», - говорится в пресс-релизе Сыырумаа.

Финансовые премии, которыми награждаются спортсмены за медали, полученные в международных титульных соревнованиях определяются в порядке, утвержденном Исполкомом ЭОК. Так, в случае завоевания бронзовой медали юниорского чемпионата мира размер вознаграждения спортсмена составляет 2000 евро.

Средства для призового фонда выделает Министерство культуры по ходатайству ЭОК.

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