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Новый министр юстиции получит многотысячную компенсацию за уход с поста мэра Вильянди

Марко Суурмяги
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Мадис Тимпсон.
Мадис Тимпсон. Фото: Riigikogu

Бывший мэр Вильянди, занявший должность министра юстиции, на следующей неделе получит от города выходное пособие в размере 13 500 евро, а также станет и кавалером почетного знака города, если горсобрание одобрит это решение.

Вечером 12 апреля городское собрание Вильянди проведет внеочередное заседание, на котором изберет нового мэра. На эту должность правящая коалиция предложила Йохана-Кристьяна Коновалова, руководителя туристической отрасли в Центральной Эстонии и бывшего сотрудника мэрии Вильянди. Как и ушедшему в отставку Мадису Тимпсону, ему будет предложен оклад в размере 4500 евро, а также все те же льготы, которые имел Тимпсон.

Помимо утверждения нового мэра и администрации города, на повестке дня - определение компенсации ушедшему мэру. Согласно решению горсобрания от мая 2017 года мэру или заместителю мэра, находящемуся на посту более двух лет, предусмотрена компенсация в размере трех месячных окладов.

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