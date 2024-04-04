Новый министр юстиции получит многотысячную компенсацию за уход с поста мэра Вильянди

Вечером 12 апреля городское собрание Вильянди проведет внеочередное заседание, на котором изберет нового мэра. На эту должность правящая коалиция предложила Йохана-Кристьяна Коновалова, руководителя туристической отрасли в Центральной Эстонии и бывшего сотрудника мэрии Вильянди. Как и ушедшему в отставку Мадису Тимпсону, ему будет предложен оклад в размере 4500 евро, а также все те же льготы, которые имел Тимпсон.