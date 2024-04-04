Макрон убежден, что Россия будет атаковать Олимпийские игры в Париже

Макрона спросили, считает ли он, что Россия будет пытаться атаковать Олимпиаду, передает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

«У меня нет никаких сомнений, в том числе с точки зрения информации», – сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Комментарии Макрона, сделанные на мероприятии в Париже по случаю открытия нового олимпийского водного центра, стали наиболее откровенным на сегодняшний день признанием иностранных угроз для безопасности или беспрепятственного проведения игр.

Игры будут проходить на сложном глобальном фоне: война России в Украине и конфликт Израиля с ХАМАС в Газе осложняют усилия по обеспечению безопасности Олимпиады.

В последние месяцы Макрон занял более жесткую позицию в отношении России, пообещав, что Москва должна быть побеждена, и не исключил, что европейские войска могут однажды отправиться в Украину, хотя он четко дал понять, что Франция не намерена разжигать военные действия против России.

Его правительство также заняло более жесткую позицию в отношении вероятных российских дезинформационных усилий по всей Европе.

Как сообщалось, прокремлевский аппарат дезинформации в последнее время нацелился на Францию, распространяя ложь и женоненавистнические нарративы после заявлений французского президента Эмманюэля Макрона о возможности появления западных войск в Украине.