Алексею Навальному присудили Дрезденскую премию мира

Церемония вручения премии пройдет в Дрездене 12 мая. Награду получит вдова политика Юлия Навальная, передает портал «Медуза».

Дрезденская премия мира вручается с 2010 года. Среди ее лауреатов были двое россиян - президент СССР Михаил Горбачев (в 2010 году) и военный Станислав Петров (в 2015 году), который в 1983 году предотвратил потенциальный ядерный конфликт между СССР и США.

Европарламент в октябре 2021 года вручил Навальному премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова - главную награду ЕС в области прав человека. Также Навальный был лауреатом американской Премии за гражданское мужество, Премии мужества Женевского форума по правам человека, Премии за свободу слова Freedom Forum и других премий за продвижение демократических ценностей и гражданскую позицию.

Алексей Навальный умер в колонии в городе Харп в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля. В заключении о смерти утверждалось, что ее причины были «естественными». Соратники политика считают, что Навального убили.