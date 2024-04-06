Век воли не видал: выставка рассказывает о любви за колючей проволокой

Юло Соостер, вероятно, самый известный за пределами Эстонии художник-авангардист эпохи советской оккупации. Как это принято в мире, где искусство – игрушка для избранных, Соостер знаменит не своими работами, а исторической фразой, которую он сказал Никите Хрущеву, когда тот набросился на него с угрозами.

1 декабря 1962 года глава советского государства пришел на выставку модернистского искусства в Манеж, как неподготовленный зритель был шокирован увиденным, обозвал художников «пидорасами», а подвернувшемуся Соостеру пообещал устроить практику в ГУЛАГе. На что Соостер, не моргнув, сказал, что уже там был.

Лагерная пыль

В 1948 году Соостер с товарищами по Тартускому художественному училищу был обвинен в подготовке побега за границу. Советская власть карала за это не расстрелом, как, например, за вооруженную борьбу с «законным строем», а всего лишь десятью годами лагерей. Их-то и влепили молодым художникам, публично обсуждавшим перспективы поездки в Париж по примеру их учителей, которым никто не мешал в пору независимости ездить, куда хочется.

Выставка будет открыта до 22 июня 2024 года. Фото: Ян Левченко.