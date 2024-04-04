Менее одного процента украденных данных связано с безрецептурными лекарствами

Пенса признала, что данные о покупке лекарств могут включать и другие вещи, которые люди не хотят ассоциировать с собой, например презервативы и лубриканты. «Но презервативы и смазки можно купить и в Selver, и в любом другом интернет-магазине, в этом нет ничего особенного. Человек может купить одно, другое и третье в аптеке, а на самом деле в интернете или в Selver можно также купить, например, прибор для измерения давления», – сказал Пенса.