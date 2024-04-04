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ОЧЕРЕДНОЙ СЕКС-СКАНДАЛ ⟩ Владелец клуба для богатых в Монако попал на скамью подсудимых

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Секс-работницы во Франции.
Секс-работницы во Франции. Фото: SASCHA STEINBACH

Обвинения в сутенерстве персонала элитного клуба Монако могут раскрыть темную сторону личной жизни мировых знаменитостей.

Среди клиентов кафе и клуба Sass в княжестве, расположенном между Средиземным морем и Францией, были такие звезды, как Боно, Леди Гага, Шэрон Стоун и Криштиану Роналду. В меню этого роскошного оазиса есть икра за 1800 евро и гурме-филе из австралийской мраморной говядины wagyu.

Теперь же персонал клуба обвиняется в организации эскорт-услуг, под прикрытием которых устраивались секс-оргии. Из-за обвинений в сутенерстве звезды рискуют тем, что их частные вечеринки будут разоблачены и детально освещены в суде.

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