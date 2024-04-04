ОЧЕРЕДНОЙ СЕКС-СКАНДАЛ ⟩ Владелец клуба для богатых в Монако попал на скамью подсудимых

Среди клиентов кафе и клуба Sass в княжестве, расположенном между Средиземным морем и Францией, были такие звезды, как Боно, Леди Гага, Шэрон Стоун и Криштиану Роналду. В меню этого роскошного оазиса есть икра за 1800 евро и гурме-филе из австралийской мраморной говядины wagyu.