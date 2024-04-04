За неделю гриппом заболели 194 человека

За неделю зафиксировали 194 новых случая гриппа, в том числе 96 подтвержденных лабораторно. С начала сезона из-за гриппа госпитализировали 1347 человек, из них около 49 процентов - людей в возрасте от 60 лет. В этом вирусном сезоне от гриппа скончались 92 человека, 94 процента из них были в возрасте за 60 лет.