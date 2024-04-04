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За неделю гриппом заболели 194 человека

BNS
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Болеющая гриппом женщина. Фото иллюстративное.
Болеющая гриппом женщина. Фото иллюстративное. Фото: Subbotina Anna/Shutterstock

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе гриппом заболели 194 человека, а коронавирусом 133 человека.

По оценке департамента, распространенность гриппа обширная, но интенсивность заболеваемости низкая. Заболеваемость гриппом снижается медленно. Распространенность коронавируса упала до низкого уровня.

За неделю зафиксировали 194 новых случая гриппа, в том числе 96 подтвержденных лабораторно. С начала сезона из-за гриппа госпитализировали 1347 человек, из них около 49 процентов - людей в возрасте от 60 лет. В этом вирусном сезоне от гриппа скончались 92 человека, 94 процента из них были в возрасте за 60 лет.

За неделю коронавирусом заболели 133 человека. Из-за коронавируса госпитализировали 12 человек.

Всего за неделю ОРВИ заболели 2434 человека, 48 процентов из них - дети в возрасте до 14 лет.

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