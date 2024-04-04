По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе гриппом заболели 194 человека, а коронавирусом 133 человека.
За неделю гриппом заболели 194 человека
По оценке департамента, распространенность гриппа обширная, но интенсивность заболеваемости низкая. Заболеваемость гриппом снижается медленно. Распространенность коронавируса упала до низкого уровня.
За неделю зафиксировали 194 новых случая гриппа, в том числе 96 подтвержденных лабораторно. С начала сезона из-за гриппа госпитализировали 1347 человек, из них около 49 процентов - людей в возрасте от 60 лет. В этом вирусном сезоне от гриппа скончались 92 человека, 94 процента из них были в возрасте за 60 лет.
За неделю коронавирусом заболели 133 человека. Из-за коронавируса госпитализировали 12 человек.
Всего за неделю ОРВИ заболели 2434 человека, 48 процентов из них - дети в возрасте до 14 лет.