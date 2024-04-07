Узнайте своего питомца: таллиннская рукодельница создает поражающие своей реалистичностью броши

При всей любви к кошкам и собакам Анна пока не может позволить себе их завести: «В настоящее время у меня есть только хомяк. Мы живем в съемной квартире, места мало, да и хозяин не разрешает. Недавно я помогала приюту для домашних животных MTÜ Kassi Elu, хочу с ними сотрудничать, сейчас разрабатываю брошку с их логотипом. Она будет приюту в помощь: его работники тоже участвуют в ярмарках, продают разные украшения, и потом выручка идет на их нужды. Я буду передавать в MTÜ Kassi Elu свои броши и планирую также предлагать их клиентам в своих социальных сетях. Часть выручки тоже будет идти в приют», – поделилась Анна своими планами.

К слову, странички своего бренда в социальных сетях она ведет сама. «Год назад я прошла обучение по маркетингу, узнала азы, как вести соцсети и как делать фотографии. Но, конечно, невозможно одной охватить и творчество, и маркетинг. Я не делаю на сто процентов так, как нужно было бы в идеале и как было бы правильно, потому что я больше творческий человек. И если погружаюсь в вышивку, выставлять сторис и писать длинные посты пока не совсем получается», – признается дизайнер.

Также Анна выучила эстонский язык на А1, но, по ее словам, без практики и дальнейшего обучения довольно сложно: «Мы живем в Ласнамяэ, здесь много русскоговорящих, поэтому все сразу переходят на русский язык. Я понимаю, что нужно идти учиться дальше, чтобы пополнять свои знания эстонского, чтобы легче было общаться и с клиентами, и просто с людьми. С эстоноязычными клиентами общаемся через переводчик, но некоторые моменты недопонимаю».

Постепенно об Анне узнали и за пределами Эстонии: она уже отправляла свои работы в Финляндию, Литву и Италию. Курсы для начинающих дизайнер не проводит, хотя интерес к этому есть: «Пока я хочу максимально совершенствовать свои знания, показать себя, свои работы миру и клиентам. У меня нет своей студии, работаю дома, не провожу мастер-классы, но я хочу этого и когда-нибудь это обязательно случится».