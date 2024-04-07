Узнайте своего питомца: таллиннская рукодельница создает поражающие своей реалистичностью броши

Когда жители Эстонии получают в подарок работу, выполненную дизайнером модных украшений Анной Скрипник, на их глазах часто появляются слезы радости и умиления. И это неудивительно, ведь с броши, выложенной из бисера и стразов, на них смотрит их горячо любимый питомец. Основательница бренда Lúna Gloss делает свои изделия по фотографиям домашних животных, причем с поразительным сходством, а как ей это удается – узнал Rus.Postimees.
Анна родилась и выросла в Украине, во многом творческий дар ей передался от отца: «Мой папа – Александр Резаев – художник и скульптор. В свободное время, дома и на даче, он всегда пилил что-то из досок, вырезал рамки, писал картины, делал на заказ бюсты. Я всегда старалась побыстрее помочь маме по дому, что-то приготовить или убрать, и бежала к папе, потому что наблюдать за ним было одно удовольствие. Я смотрела и помогала ему».
Кошки и собаки – главные герои украшений
Также с детства Анна любила животных, что теперь отражается в ее работах. «В последнее время мои странички в соцсетях пестрят портретами домашних животных. Почему я на них остановилась? Потому что сильно люблю кошек и собак. Когда я была маленькой, у нас жили и кошки, и собаки, и хомяки, и попугаи. И породистые были, и с улицы я их забирала. Люблю животных», - говорит она.
Прежде чем стать дизайнером брошей ручной работы, Анна десять лет проработала на украинском ювелирном заводе «Золотой век». «Я отучилась на товароведа продовольственных и непродовольственных товаров и продавца. Потом в 2009 году меня позвали на "Золотой век" в качестве обычного рабочего: мы делали бирки для ювелирных украшений. Работа мне понравилась, и я осталась. Сначала делала бирки, потом ездила по стране ревизором по магазинам и в итоге доросла до руководителя отдела логистики», – рассказывает она.
Когда в 2018 году Анна ушла в декрет, возникла потребность в хобби. «Уже тогда я знала, что такие ручные изделия, как броши из бисера и камней, очень ценятся. Я решила попробовать, и у меня все получилось. Правда, долгое время я делала украшения только для себя, родных и друзей. Продавать я их стала уже тогда, когда мы приехали в Эстонию. Здесь я открыла предпринимательский счет, на который покупатели присылают деньги и сразу высчитывается налог», – рассказывает Анна, которая два года назад из-за войны вместе с сыном переехала сюда. Здесь ее ждал муж, уже несколько лет работавший в Эстонии.
По словам Анны, эмоции клиентов – это самое замечательное, что есть в ее работе. «Когда я начала делать первые брошки с портретами домашних животных, я подарила их подруге и сестре. У обеих на глазах были слезы радости, они не могли понять, как из бусин можно сделать портрет. Заказчики удивляются этой схожести, поэтому всегда довольны и счастливы. Это знак внимания как хозяину, так и животному. Люди испытывают непередаваемые эмоции», – подчеркивает мастерица.
В своих работах Анна использует разный бисер, бусины, рубку, стеклянные и акриловые конусы, стразовую цепь. «Также использую акриловый жемчуг, иногда кристаллы Swarovski. У меня есть искусственный и натуральный меха, в зависимости от оттенков могу использовать и их в работе. Усики на мордочках домашних животных – это леска», – перечисляет дизайнер.
Трудоемкая работа
В выполнении таких изделий есть несколько сложностей: «Непросто попасть в цвет, потому что у животных натуральная шерсть, а бусин такого цвета достаточно мало. Я сама покупаю бусины разного оттенка, подбираю расцветки, делаю смеси из разных бусин. В среднем одна работа занимает день».
Также важно понимать анатомию. «Я самоучка, открываю YouTube и смотрю, как рисуют портреты домашних животных, изучаю строения их черепов. Наверное, есть 3D-воображение, которое я могу перевести на лист и потом соответственно этому выложить бусинами. Важны детали, например, необходимо учитывать направление роста шерсти. Для меня это не очень сложно. С каждым разом я совершенствуюсь, узнаю что-то новое, какие-то детали, учусь, и мне кажется, что с каждым разом получается все лучше и лучше».
За работу Анна всегда старается садиться в хорошем настроении: «Энергия очень важна, потому что это сильно влияет на то, как будет выглядеть изделие: красиво – некрасиво, ярко – блекло, ровно – криво».
Помимо портретов животных, у Анны часто заказывают броши с изображением колибри. Также есть спрос на цветы и ажурные сердца. Кстати, сердце есть и в логотипе Lúna Gloss. «С детства сердце – моя любимая фигура. Я всегда рисовала сердечки, а потом, когда работала в компании "Золотой век", нас спрашивали, какую фигуру мы с собой ассоциируем. Вот я с собой всегда ассоциировала сердце, потому что оно несет доброту. Сердце постоянно со мной, и я решила добавить его в свой логотип. Lúna Gloss, то есть лунный блеск, как ассоциация с блеском от бисера и брошей», – объясняет она.
При всей любви к кошкам и собакам Анна пока не может позволить себе их завести: «В настоящее время у меня есть только хомяк. Мы живем в съемной квартире, места мало, да и хозяин не разрешает. Недавно я помогала приюту для домашних животных MTÜ Kassi Elu, хочу с ними сотрудничать, сейчас разрабатываю брошку с их логотипом. Она будет приюту в помощь: его работники тоже участвуют в ярмарках, продают разные украшения, и потом выручка идет на их нужды. Я буду передавать в MTÜ Kassi Elu свои броши и планирую также предлагать их клиентам в своих социальных сетях. Часть выручки тоже будет идти в приют», – поделилась Анна своими планами.
К слову, странички своего бренда в социальных сетях она ведет сама. «Год назад я прошла обучение по маркетингу, узнала азы, как вести соцсети и как делать фотографии. Но, конечно, невозможно одной охватить и творчество, и маркетинг. Я не делаю на сто процентов так, как нужно было бы в идеале и как было бы правильно, потому что я больше творческий человек. И если погружаюсь в вышивку, выставлять сторис и писать длинные посты пока не совсем получается», – признается дизайнер.
Также Анна выучила эстонский язык на А1, но, по ее словам, без практики и дальнейшего обучения довольно сложно: «Мы живем в Ласнамяэ, здесь много русскоговорящих, поэтому все сразу переходят на русский язык. Я понимаю, что нужно идти учиться дальше, чтобы пополнять свои знания эстонского, чтобы легче было общаться и с клиентами, и просто с людьми. С эстоноязычными клиентами общаемся через переводчик, но некоторые моменты недопонимаю».
Постепенно об Анне узнали и за пределами Эстонии: она уже отправляла свои работы в Финляндию, Литву и Италию. Курсы для начинающих дизайнер не проводит, хотя интерес к этому есть: «Пока я хочу максимально совершенствовать свои знания, показать себя, свои работы миру и клиентам. У меня нет своей студии, работаю дома, не провожу мастер-классы, но я хочу этого и когда-нибудь это обязательно случится».