В парке Таммсааре открылась выставка фотографий парусников

По словам куратора выставки, ведущего специалиста Таллиннского департамента культуры и спорта Кристель Педак, флот Tall Ships Races в полном составе прибудет в Таллинн в июле, однако уже сейчас в парке Таммсааре можно ознакомиться с фотографиями 11 кораблей.

«Tall Ships Races - это крупнейшая и старейшая регата учебных парусников в мире, которая привлечет в три таллиннских порта более 60 парусных кораблей из европейских и южноамериканских стран. На выставке представлены парусники из Финляндии, Литвы, Польши, Дании, Голландии и Эквадора», - сказала Педак.

Корабли, которые прибудут в Таллинн, имеют очень разнообразную историю - это и бывшие рыболовные и торговые суда, и построенные для военных целей учебные академические корабли, и суда государственных ведомств. Старейшее из них - датская гафельная шхуна Jens Krogh, построена в 1899 году. Самое новое судно, которое прибудет в Таллинн, это трехмачтовый польский парусник Dar Młodzieży длиной 95 метров и высотой 44 метра.

Если корабли из соседних стран - уже знакомые нам гости, то Guayas из Эквадора прибудет в Эстонию впервые. Это построенное в 1977 году учебное судно ВМС Эквадора длиной более 64 метров и высотой более 34 метров. Шикарный трехмачтовый барк, словно посол Эквадора, рассекает воды морей по всему миру.

Большой и особенный морской праздник Tall Ships Races Tallinn 2024 пройдет с 11 по 14 июля в портах Леннусадам и Ноблесснер, а также в круизной зоне Старого порта. Зрителей ожидают множество мероприятий на воде и на суше. Все корабли, показанные на фотовыставке, можно будет увидеть на регате.