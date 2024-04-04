Чт, 4.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Депутаты Таллиннского горсобрания инициировали вотум недоверия вице-спикеру Мареку Юргенсону

BNS
Copy
Марек Юргенсон.
Марек Юргенсон. Фото: Mihkel Maripuu

Члены Таллиннского горсобрания выразили недоверие вице-спикеру Мареку Юргенсону (Центристская партия).

Заявление подписали члены фракций Партии реформ, «Отечества», «Ээсти 200» и Социал-демократической партии.

По словам председателя фракции Социал-демократической партии Евгения Осиновского, в связи с прекращением существования прежней коалиции нужно обеспечить плавное и эффективное руководство горсобранием. «В этой связи нижеподписавшиеся не считают возможной дальнейшую работу Марека Юргенсона на посту вице-спикера Таллиннского горсобрания», - заявил Осиновский.

Вотум недоверия обсудят на следующем заседании горсобрания.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх