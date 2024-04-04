Депутаты Таллиннского горсобрания инициировали вотум недоверия вице-спикеру Мареку Юргенсону

По словам председателя фракции Социал-демократической партии Евгения Осиновского, в связи с прекращением существования прежней коалиции нужно обеспечить плавное и эффективное руководство горсобранием. «В этой связи нижеподписавшиеся не считают возможной дальнейшую работу Марека Юргенсона на посту вице-спикера Таллиннского горсобрания», - заявил Осиновский.