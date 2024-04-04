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Адвокат: я бы посоветовал клиентам поинтересоваться у компании, какая информация о них сохранялась

Андрес Эйнманн
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Apotheka.
Apotheka. Фото: Elmo Riig

По мнению Ристо Хюбнера, присяжного адвоката, занимающегося вопросами защиты данных, в случае с утечкой данных Apotheka возникает вопрос, почему вообще история покупок клиентов сохранялась так долго.

Хюбнер сообщил Postimees, что если произошла утечка данных, относящихся к 2014 году, а сейчас уже 2024 год, то существование таких старых данных на первый взгляд не кажется оправданным и может быть нарушением обязательства по хранению данных.

«Если компания так ​​долго сохраняет историю покупок, возникает вопрос, является ли это обязательством, следующим из закона. Если это не так, то это может быть нарушением обязательства по хранению данных, поскольку информация хранилась дольше, чем необходимо», – сказал Хюбнер.

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