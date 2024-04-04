По мнению Ристо Хюбнера, присяжного адвоката, занимающегося вопросами защиты данных, в случае с утечкой данных Apotheka возникает вопрос, почему вообще история покупок клиентов сохранялась так долго.
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Адвокат: я бы посоветовал клиентам поинтересоваться у компании, какая информация о них сохранялась
Хюбнер сообщил Postimees, что если произошла утечка данных, относящихся к 2014 году, а сейчас уже 2024 год, то существование таких старых данных на первый взгляд не кажется оправданным и может быть нарушением обязательства по хранению данных.