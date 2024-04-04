Центристы предлагают провести опрос таллиннцев по теме сохранения бесплатного общественного транспорта

Председатель Центристской партии, член горсобрания и бывший мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что бесплатный общественный транспорт сыграл большую роль в развитии городской среды. «Общественный транспорт позволяет сократить использование автомобилей в городе, обеспечить более чистый воздух и более безопасное и приятное городское пространство. К сожалению, представители Партии реформ, которая участвует в переговорах о власти в Таллинне, заявили, что хотят отменить бесплатный общественный транспорт в столице после прихода к власти. Хотя создаваемая коалиция заявила на данный момент, что бесплатный общественный транспорт останется, к сожалению, им нельзя верить и нельзя доверять».