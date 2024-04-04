В четверг фракция Центристской партии в Таллиннском городском собрании представила горсобранию проект, которым центристы хотят поручить городской управе организовать опрос среди жителей столицы по поводу сохранения бесплатного общественного транспорта.
Центристы предлагают провести опрос таллиннцев по теме сохранения бесплатного общественного транспорта
По мнению авторов законопроекта, это универсальная мера поддержки, отменять которую в условиях более чем двухлетнего экономического спада и роста безработицы недальновидно.
Председатель Центристской партии, член горсобрания и бывший мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что бесплатный общественный транспорт сыграл большую роль в развитии городской среды. «Общественный транспорт позволяет сократить использование автомобилей в городе, обеспечить более чистый воздух и более безопасное и приятное городское пространство. К сожалению, представители Партии реформ, которая участвует в переговорах о власти в Таллинне, заявили, что хотят отменить бесплатный общественный транспорт в столице после прихода к власти. Хотя создаваемая коалиция заявила на данный момент, что бесплатный общественный транспорт останется, к сожалению, им нельзя верить и нельзя доверять».
Кылварт сообщил, что Центристская партия выступает за бесплатный общественный транспорт и хочет дать жителям города возможность высказать свое мнение по этому вопросу. «Лучший способ сделать это - организовать опрос жителей города».
Бесплатный общественный транспорт действует в Таллинне с 2013 года.