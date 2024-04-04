Снежная буря повергла норвежское движение в полный хаос: ничего подобного еще не было!

Утренний снегопад в южной части Норвегии привел к крайне сложным условиям на дорогах. На западном побережье Норвегии, в регионе Хаугаланд, ситуация оказалась наихудшей: весь автобусный транспорт был временно остановлен из соображений безопасности, сообщает NRK. В регионе надеются, что школьные автобусы смогут выйти на маршрут днем, но уверенности пока нет.