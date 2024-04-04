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Снежная буря повергла норвежское движение в полный хаос: ничего подобного еще не было!

rus.postimees.ee
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Снежная буря на юге Норвегии в 2021 году.
Снежная буря на юге Норвегии в 2021 году. Фото: TOR ERIK SCHRDER

Сегодня снежный шторм обрушился на южную и западную части Норвегии, вызвав хаос в движении транспорта во многих местах.

Утренний снегопад в южной части Норвегии привел к крайне сложным условиям на дорогах. На западном побережье Норвегии, в регионе Хаугаланд, ситуация оказалась наихудшей: весь автобусный транспорт был временно остановлен из соображений безопасности, сообщает NRK. В регионе надеются, что школьные автобусы смогут выйти на маршрут днем, но уверенности пока нет.

Исполняющий обязанности руководителя отдела компании Vy Bus Бритт-Лиллиан Лид рассказала NRK, что дороги в регионе непроходимы из-за снежной каши. «Наши водители, которые годами ездили по Хаугаланду, говорят, что ничего подобного не испытывали», - отметила она.

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