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Прокурор: люди, укравшие данные клиентов Apotheka, не связаны с Эстонией

Андрес Эйнманн
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Государственный прокурор Вахур Верте.
Государственный прокурор Вахур Верте. Фото: Taavi Sepp

По словам государственного прокурора Вахура Верте, по предварительным данным, лица, совершившие кражу данных клиентов Apotheka, не связаны с Эстонией.

«В уголовном производстве осуществляется международное сотрудничество и собраны доказательства, на основании которых станет возможным установление лиц, совершивших преступление. Сбор и анализ таких доказательств требует времени, особенно если это приходится делать в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран», - сказал Верте.

По его словам, загрузка данных не требовала особых знаний в сфере IT, но все остальные обстоятельства пока выясняются. «Цель процедуры - выяснить мотивы преступников и привлечь преступников к ответственности», - сказал Верте.

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