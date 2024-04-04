Прокурор: люди, укравшие данные клиентов Apotheka, не связаны с Эстонией

«В уголовном производстве осуществляется международное сотрудничество и собраны доказательства, на основании которых станет возможным установление лиц, совершивших преступление. Сбор и анализ таких доказательств требует времени, особенно если это приходится делать в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран», - сказал Верте.