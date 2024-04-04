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Депутаты Таллиннского горсобрания инициировали вотум недоверия заместителю председателя

rus.postimees.ee
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Таллиннское горсобрание, 02.11.2017. На первом заседании Таллиннского совета председателем был избран Михаил Кылварт. На фото Марек Юргенсон.
Таллиннское горсобрание, 02.11.2017. На первом заседании Таллиннского совета председателем был избран Михаил Кылварт. На фото Марек Юргенсон. Фото: Mihkel Maripuu

Депутаты Таллиннского горсобрания вынесли вотум недоверия заместителю председателя Мареку Юргенсону (Центристская партия).

Вотум недоверия подписали члены фракций Партии реформ, «Отечества», «Ээсти 200» и Социал-Демократической партии Таллиннского горсобрания.

«В связи с распадом прежней коалиции необходимо обеспечить бесперебойное и эффективное управление горсобранием. В результате подписавшиеся не считают возможным, чтобы Марек Юргенсон продолжал занимать пост заместителя председателя Таллиннского горсобрания», - заявил председатель фракции Социал-демократической партии Евгений Осиновский при передаче вотума недоверия.

Вотум недоверия будет обсуждаться на ближайшем заседании горсобрания.

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