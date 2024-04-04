Депутаты Таллиннского горсобрания вынесли вотум недоверия заместителю председателя Мареку Юргенсону (Центристская партия).
Депутаты Таллиннского горсобрания инициировали вотум недоверия заместителю председателя
Вотум недоверия подписали члены фракций Партии реформ, «Отечества», «Ээсти 200» и Социал-Демократической партии Таллиннского горсобрания.
«В связи с распадом прежней коалиции необходимо обеспечить бесперебойное и эффективное управление горсобранием. В результате подписавшиеся не считают возможным, чтобы Марек Юргенсон продолжал занимать пост заместителя председателя Таллиннского горсобрания», - заявил председатель фракции Социал-демократической партии Евгений Осиновский при передаче вотума недоверия.
Вотум недоверия будет обсуждаться на ближайшем заседании горсобрания.