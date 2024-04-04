Депутаты Таллиннского горсобрания инициировали вотум недоверия заместителю председателя

«В связи с распадом прежней коалиции необходимо обеспечить бесперебойное и эффективное управление горсобранием. В результате подписавшиеся не считают возможным, чтобы Марек Юргенсон продолжал занимать пост заместителя председателя Таллиннского горсобрания», - заявил председатель фракции Социал-демократической партии Евгений Осиновский при передаче вотума недоверия.