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Европейская комиссия предупреждает: планируемый автомобильный налог в Эстонии может противоречить правилам ЕС

Ангелина Тякер
, журналист
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Машины на парковке. Фото носит иллюстративный характер.
Машины на парковке. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Madis Veltman

Европейская комиссия выразила беспокойство по поводу планируемого автомобильного налога в Эстонии, считая, что он дискриминирует импортированные автомобили.

Европейская комиссия обеспокоена тем, что новый планируемый налог дискриминирует автомобили, импортированные из других стран-членов, поскольку он применяется только к новым зарегистрированным автомобилям, независимо от их происхождения.

В то же время отечественные автомобили, уже зарегистрированные в Эстонии, остаются без налога. По мнению комиссии, это противоречит статье 110 Договора о функционировании Европейского союза, которая запрещает прямую или косвенную дискриминацию продукции.

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