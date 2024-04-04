Европейская комиссия предупреждает: планируемый автомобильный налог в Эстонии может противоречить правилам ЕС

Европейская комиссия обеспокоена тем, что новый планируемый налог дискриминирует автомобили, импортированные из других стран-членов, поскольку он применяется только к новым зарегистрированным автомобилям, независимо от их происхождения.

В то же время отечественные автомобили, уже зарегистрированные в Эстонии, остаются без налога. По мнению комиссии, это противоречит статье 110 Договора о функционировании Европейского союза, которая запрещает прямую или косвенную дискриминацию продукции.