Европейская комиссия выразила беспокойство по поводу планируемого автомобильного налога в Эстонии, считая, что он дискриминирует импортированные автомобили.
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Европейская комиссия предупреждает: планируемый автомобильный налог в Эстонии может противоречить правилам ЕС
Европейская комиссия обеспокоена тем, что новый планируемый налог дискриминирует автомобили, импортированные из других стран-членов, поскольку он применяется только к новым зарегистрированным автомобилям, независимо от их происхождения.