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Таллинн объявил тендер на частичный снос здания Хийуской школы

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Скоро начнутся подготовительные работы, связанные со строительством нового здания Хийуской школы в районе Нымме.
Скоро начнутся подготовительные работы, связанные со строительством нового здания Хийуской школы в районе Нымме. Фото: Talinna Strateegiakeskus

Скоро начнутся подготовительные работы, связанные со строительством нового здания Хийуской школы в районе Нымме. Таллиннский департамент городского имущества объявил тендер на частичный снос школьного здания по адресу Раудтеэ, 55, снос хозяйственной постройки и ликвидацию сооружений. Срок предоставления предложений - 29 апреля 2024 года.

Построенное в 1927 году историческое здание по адресу Раудтеэ, 55, а также пристройка 1965 года уже амортизированы. В прошлом году был проведен ценностно-ориентированный конкурс госпоставки на проектирование полной реконструкции Хийуской школы, чтобы историческое здание стало современным, а на месте амортизированной построить новую и просторную пристройку. Лучшим проектом была признана работа «Два дома» (Kaks maja) фирмы Innopolis Insenerid OÜ.

По словам вице-мэра Тийта Терика, реконструкция старого здания и строительство новой и модной пристройки - правильное решение. «Историческая часть старого здания будет реновирована, и вместе с новой пристройкой они составят гармоничный дуэт, который хорошо впишется в окружающее пространство. Самое главное - школьники и учителя смогут работать в благоприятной учебной среде в современной обстановке, чего не позволяло старое здание, - сказал Терик. - Теперь мы готовы приступить к первым работам - объявлен тендер на работы по сносу старой амортизированной части здания и хозяйственной пристройки. Надеемся, что снос начнется уже в мае и займет не больше двух месяцев».

По проекту «Два дома» два здания объединят невысокая галерея и пространство, где появятся общая зона, библиотека и спортзал. В историческом здании запланированы административные помещения, предметные и классы по интересам, столовая и библиотека. В галерее между старым и новым зданиями будут расположены главный вход, атриум, многофункциональная лестница, гардероб и вход в зону спортзалов. В пристройке будут расположены домашние и HEV-классы, некоторые предметные и классы по интересам, а также музыкальный зал и спортзал.

В школьном дворе будет создана природная среда, подходящая для игр, отдыха и учебы. Имеющиеся высокие растения будут максимально сохранены. Новые зеленые зоны станут тематическими - появится сад с ароматными и цветущими растениями, торфяная грядка с черникой и брусникой, сообщество трав и цветущих растений, а также почвопокровные растения под деревьями. В школьном саду посадят плодовые деревья и ягодные кустарники. На крыше спортивного здания расположится открытый учебный павильон с зеленой крышей, где вокруг столов поместятся ученики всего класса. У входа со стороны улицы Раудтеэ появится несколько крытых велопарковок с озеленением на крыше.

Ожидается, что строительный тендер на полную реконструкцию пройдет в конце этого года, и два здания Хийуской школы будут готовы в конце 2025 года.

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