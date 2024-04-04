Таллинн объявил тендер на частичный снос здания Хийуской школы

Построенное в 1927 году историческое здание по адресу Раудтеэ, 55, а также пристройка 1965 года уже амортизированы. В прошлом году был проведен ценностно-ориентированный конкурс госпоставки на проектирование полной реконструкции Хийуской школы, чтобы историческое здание стало современным, а на месте амортизированной построить новую и просторную пристройку. Лучшим проектом была признана работа «Два дома» (Kaks maja) фирмы Innopolis Insenerid OÜ.

По словам вице-мэра Тийта Терика, реконструкция старого здания и строительство новой и модной пристройки - правильное решение. «Историческая часть старого здания будет реновирована, и вместе с новой пристройкой они составят гармоничный дуэт, который хорошо впишется в окружающее пространство. Самое главное - школьники и учителя смогут работать в благоприятной учебной среде в современной обстановке, чего не позволяло старое здание, - сказал Терик. - Теперь мы готовы приступить к первым работам - объявлен тендер на работы по сносу старой амортизированной части здания и хозяйственной пристройки. Надеемся, что снос начнется уже в мае и займет не больше двух месяцев».