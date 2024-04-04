Eurostat: цены на жилье в Эстонии вновь выросли

Как сообщают в пресс-службе Eurostat, в четвертом квартале прошлого года цены на жилье в еврозоне снизились на 1,1% по сравнению с октябрем-декабрем 2022 года после падения на 2,2% в 3-м квартале.

По отношению к предыдущему кварталу цены сократились на 0,7% после повышения на 0,2% в июле-сентябре 2023 года.

В 27 странах ЕС цены на жилье в годовом выражении подросли на 0,2% после снижения на 1,1% в предыдущем квартале. По отношению к 3-му кварталу цены на жилье снизились на 0,3%.

Среди стран ЕС, по которым имеются данные, в восьми странах наблюдалось снижение цен в годовом выражении, в 18 государствах - рост. Наибольшее падение было зафиксировано в Люксембурге (-14,4%), Германии (-7,1%) и Финляндии (-4,4%). Наибольший рост был отмечен в Польше (13,0%), Болгарии (10,1%) и Хорватии (9,5%).

По сравнению с предыдущим кварталом цены снизились в 11 странах, выросли - в четырнадцати, в Италии - не изменились. Наибольшее снижение цен было зафиксировано во Франции (-2,7%), Латвии (-2,5%), Дании и Швеции (-2,3%), Наибольший рост наблюдался в Польше (4,8%), Хорватии (3,4%) и Ирландии (3,0%).