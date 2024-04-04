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Временной базой транспортных самолетов ВВС стал аэродром в Пярну

Кристо Ниглас Урмас Луйк
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В полет отправляются три человека: два пилота и оператор, контролирующий работу камер.
В полет отправляются три человека: два пилота и оператор, контролирующий работу камер. Фото: Urmas Luik

Два транспортных самолета 1-й эскадрильи ВВС с марта базируются на аэродроме Пярну. Причина – ремонт взлетно-посадочной полосы в Эмари, который продлится до осени.

Аэродром в Пярну был создан в конце 1930-х годов, когда Силы обороны планировали создать сеть ПВО, охватывающую всю Эстонию. Во время советской оккупации, начиная с 1941 года, на этом военном аэродроме размещались военные самолеты. После восстановления независимости Эстонии и ухода советских войск аэропорт пришел в запустение, но в 2021 году он был капитально отремонтирован.

Два транспортных самолета М-28 и сопровождающий их персонал были переведены в летнюю столицу на время ремонта взлетно-посадочной полосы в Эмари. На каждый самолет приходится по три члена экипажа плюс семь членов группы технического обслуживания.

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