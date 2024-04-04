Временной базой транспортных самолетов ВВС стал аэродром в Пярну

Аэродром в Пярну был создан в конце 1930-х годов, когда Силы обороны планировали создать сеть ПВО, охватывающую всю Эстонию. Во время советской оккупации, начиная с 1941 года, на этом военном аэродроме размещались военные самолеты. После восстановления независимости Эстонии и ухода советских войск аэропорт пришел в запустение, но в 2021 году он был капитально отремонтирован.