Профсоюзы в Эстонии добиваются прав на забастовку и равного отношения к госслужащим

Об этом сообщила пресс-служба ЦСПЭ, отметив, что, по словам руководителя профсоюзов Каи Васк, профсоюзы не понимают, почему организации работодателей предлагают сократить продолжительность отпуска в публичном секторе до 28 дней, в то время как сегодня государственные служащие уже имеют 35-дневный отпуск, и введение этой нормы повсеместно обеспечит равное отношение к работникам, трудящимся по договору в государственном секторе.

Кая Васк также считает неясным содержащееся в законопроекте обоснование того, что 35-дневный отпуск является компенсацией за запрет на забастовку. «Профсоюзы считают, что все работники, включая госслужащих, должны иметь право на забастовку, которая является одним из наиболее эффективных средств защиты их социальных и экономических интересов на рабочем месте, - отметила Васк, подчеркивая важность забастовок для государственных служащих и других работников».

По ее словам, право на забастовку - одно из основных прав трудящихся, и полный запрет на нее в публичном секторе необоснован.

Профсоюзы призывают к справедливому отношению ко всем работникам, включая госчиновников и обеспокоены тем, что согласно законопроекту, правительство единолично будет устанавливать условия трудовых договоров для сотрудников госучреждений, лишая работников возможности предварительно обсудить и согласовать эти условия с работодателем.

Профсоюзы - это добровольные объединения, созданные работниками для обеспечения защиты прав и интересов всех государственных служащих, а также для того, чтобы работники имели возможность высказывать свое мнение при определении условий труда, используя все свои законные права.

Председатель Союза профсоюзов работников государственных учреждений и органов местного самоуправления Калле Лийвамяги добавил в переданном комментарии, что в настоящее время работники госсектора и госслужащие не имеют права на ведение переговоров о заработной плате на государственном уровне, в том числе возможности заключать коллективные договоры.

«Важно предоставить им это право, а также принять во внимание требование Директивы Европейского союза об адекватной минимальной заработной плате, согласно которому Эстония должна достичь 80-процентного охвата коллективными договорами. В странах ЕС, где охват коллективными договорами превышает 80 процентов, минимальная зарплата высока по сравнению со средней зарплатой, а доля низкооплачиваемых работников низка», - подчеркнул Лийвамяги.