Выпускников основных школ Эстонии ждут новые экзамены по эстонскому языку

В марте 2508 учеников из 75 школ по всей Эстонии приняли участие в пробном электронном экзамене по эстонскому языку, так как с весны 2025 года экзамены по эстонскому языку, эстонскому языку как второму языку и английскому языку станут электронными. То есть учащиеся будут сдавать экзамены на компьютере, а не на бумаге. Ученики и учителя заранее знали, что экзамен - это тренировка, призванная проверить скорее работу новой системы, чем знания. Но все же удивительным для многих стал уровень предложенных заданий.