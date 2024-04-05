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Выпускников основных школ Эстонии ждут новые экзамены по эстонскому языку

Наталия Гребнева
, журналист
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

Переход на эстоноязычное обучение уже привнес неожиданное новшество для заканчивающих основную школу. Со следующего года ученики девятых классов смогут сдать выпускной экзамен по эстонскому языку на уровень B2 в режиме онлайн. Правда, тестирование нового формата, проведенное на сегодняшних девятиклассниках, некоторых сильно удивило.

В марте 2508 учеников из 75 школ по всей Эстонии приняли участие в пробном электронном экзамене по эстонскому языку, так как с весны 2025 года экзамены по эстонскому языку, эстонскому языку как второму языку и английскому языку станут электронными. То есть учащиеся будут сдавать экзамены на компьютере, а не на бумаге. Ученики и учителя заранее знали, что экзамен - это тренировка, призванная проверить скорее работу новой системы, чем знания. Но все же удивительным для многих стал уровень предложенных заданий.

Разница очевидна

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