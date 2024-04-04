Бетина Бешкина: ни одно нарушение в SA Tallinna Hambakliinik не подтверждено

«Вчера городской управе был представлен неполный отчет о внутреннем контроле деятельности Таллиннской стоматологической клиники (SA Tallinna Hambakliinik). Важно отметить, что внутренний контроль был заказан предыдущим мэром Михаилом Кылвартом.

В Службе внутреннего контроля города Таллинна четко и недвусмысленно заявили, что внутренний контроль не нашел в деятельности клиники ничего противозаконного и что работа службы еще не завершена. Таким образом, наши коллеги из горуправы решили вынести недоверие правлению клиники на основании неполного документа. При этом они даже не захотели выслушать председателя совета. Член правления клиники, присутствовавший на заседании горуправы, дал ответы о деятельности клиники и четко опроверг подозрения, возникшие в отношении его действий», - сказала Бешкина.

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По словам вице-мэра, непонятно, зачем было представлять горуправе неполный документ, который ничего не доказывает, и требовать на основании этого документа смены руководства стоматологической клиники. И это в ситуации, когда на изучение документа членам горуправы были даны считанные часы.

«Одно из главных обвинений, выдвинутых против руководителя клиники, касалось якобы неиспользуемого лечебного автобуса. На самом деле передвижная стоматологическая клиника была построена, передана клинике в прошлом году и ожидает разрешения на использование от Департамента здоровья. Замечания департамента были учтены коллективом клиники. Таким образом, в ближайшем будущем мы можем ожидать появления стоматологического автобуса во дворах образовательных и социальных учреждений», - сказала Бешкина.

«Против члена правления стоматологической клиники выдвинул ряд серьезных обвинений бывший коллега. Все эти обвинения были переданы в Центральную криминальную полицию. Следователи встретились с членом правления и подтвердили, что нет оснований для производства. Когда поступают жалобы на совет и руководство клиники, они должны восприниматься серьезно и расследоваться. Именно это и было сделано еще при предыдущем мэре. Служба внутреннего контроля должна завершить свою работу, горуправа должна внимательно изучить ее работу и обратиться за разъяснениями к совету и руководству. Без этого нет никаких оснований для чьего-либо увольнения», - добавила Бешкина.