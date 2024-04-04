POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Солдат с несколькими тяжелыми сотрясениями мозга: «Я не мог объяснить, что такое война... Взял карандаш и начал рисовать»

Год назад я писал о солдате 3-й украинской штурмовой бригады с позывным Румын в украинском военном блоге Postimees. Этот бывший азовец был одним из тех храбрецов, которые вместе со своим отрядом держали открытым Бахмут, который был фактически окружен.

Румын был пулеметчиком на бронетранспортере М113, полученным в качестве американской помощи. Он в красках рассказывал истории об отражении атак российских войск.

До полномасштабной войны он работал в Польше, но когда на его родине случилась беда, он сразу же приехал на помощь. На сегодняшний день в рядах украинской армии осталось немного людей, приступивших к службе в первые дни войны.

Румын. Фото: Dmitri Kotjuh

Румын тоже больше не в строю.

К счастью, он жив. Но сильно изменился. Он тихий. Замкнулся в себе.

С момента нашей встречи год назад под Бахмутом он был трижды ранен и контужен. Дважды под Бахмутом, но каждый раз возвращался на фронт.

Несколько месяцев назад в его бронемашину попали один за другим три снаряда РПГ. Три сильных взрыва, все из которых он пережил.

Но его голова уже не та. За год он получил три тяжелых сотрясения мозга.

Это цена за свободу Родины, считает Румын.

Румына поместили в психиатрическую больницу. Врачи не могли его понять. Что тоже логично, ведь врачи на войне не были.

«Я никому не мог объяснить, что такое война, - сказал он. - Я сел, взял карандаш и начал рисовать. Нарисовал войну такой, какой я ее вижу…»

Голос Румына сорвался, он замолчал. «Думаю, это только начало», - добавил он после перерыва. Я не осмелился спросить, о чем он.

Румын назвал картину «душа Бахмута».

Так Румын видит войну. Такой была для него битва при Бахмуте. Фото: Личный архив

У него есть желание. Он хочет избавиться от картины. Он хочет избавиться от чувства тоски, которое он в нее вложил.

Эстонские друзья Румына из организации Paris Moto выставили «душу Бахмута» на аукцион. Полученные деньги покроют его дальнейшее лечение. К сожалению, Украина не оплачивает все необходимое лечение своим солдатам.

Аукцион будет проходить в закрытой группе Facebook, которую можно найти здесь.

Если все пройдет хорошо, Румын пообещал лично передать картину покупателю.