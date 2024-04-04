Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) запустил процедуру государственных закупок для заказа услуг по перевозке контейнеров и прицепов на внутреннем и международном рынках на сумму до 20 миллионов евро.
Центр оборонных инвестиций хочет заказать контейнерные перевозки на 20 миллионов евро
Об этом сообщила пресс-служба RKIK, отметив, что в частности, согласно краткому описанию закупки, заказчик хочет заключить рамочное соглашение с максимум четырьмя претендентами на обе части закупки с проведением мини-конкурсов между ними.
Договор на оказание услуг будет заключен с лицами, уполномоченными Силами обороны или Государственным центром оборонных инвестиций. В большинстве случаев место отправления или назначения транспорта будет находиться в Эстонии.
Предложения по тендерам можно подавать до полудня 30 апреля.