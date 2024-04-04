Аго Кыргвеэ, покинувший в начале марта пост руководителя Нарвской больницы, занял новую должность - руководителя сетевого больничного сотрудничества в Клиникуме Тартуского университета. Он будет способствовать улучшению сотрудничества между больницей и ее дочерними больницами в Пыльва, Валга и Южной Эстонии.
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Бывший руководитель Нарвской больницы Кыргвеэ вступил в новую должность
По словам Кыргвеэ, первое, что ему нужно сделать, - это узнать обо всех возможностях, имеющихся у больниц, а затем, учитывая нынешние обстоятельства, наладить сотрудничество.