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Бывший руководитель Нарвской больницы Кыргвеэ вступил в новую должность

Айме Йыги
, журналист
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Аго Кыргвеэ.
Аго Кыргвеэ. Фото: Kristjan Teedema

Аго Кыргвеэ, покинувший в начале марта пост руководителя Нарвской больницы, занял новую должность - руководителя сетевого больничного сотрудничества в Клиникуме Тартуского университета. Он будет способствовать улучшению сотрудничества между больницей и ее дочерними больницами в Пыльва, Валга и Южной Эстонии.

По словам Кыргвеэ, первое, что ему нужно сделать, - это узнать обо всех возможностях, имеющихся у больниц, а затем, учитывая нынешние обстоятельства, наладить сотрудничество.

«Мы находимся в ситуации, когда персонал и все другие ресурсы в дефиците. Единственный способ обеспечить устойчивость в условиях нехватки ресурсов - это наладить более тесное сотрудничество между всеми больницами», - говорит доктор Кыргвеэ.

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