Бывший руководитель Нарвской больницы Кыргвеэ вступил в новую должность

По словам Кыргвеэ, первое, что ему нужно сделать, - это узнать обо всех возможностях, имеющихся у больниц, а затем, учитывая нынешние обстоятельства, наладить сотрудничество.

«Мы находимся в ситуации, когда персонал и все другие ресурсы в дефиците. Единственный способ обеспечить устойчивость в условиях нехватки ресурсов - это наладить более тесное сотрудничество между всеми больницами», - говорит доктор Кыргвеэ.