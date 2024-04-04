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Стало известно, кто баллотируется в Европарламент от Партии реформ

BNS
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Логотип Партии реформ.
Логотип Партии реформ. Фото: Sander Ilvest

Правление Партии реформ направило общему собранию партии на утверждение список кандидатов на выборы в Европарламент.

Как передала пресс-служба партии, наряду с Паэтом, который возглавляет список партии, кандидатами от реформистов на выборах в Европарламент являются Йоко Алендер, Луукас Кристьян Ильвес, Мария Юферева-Скуратовски, Марко Михкельсон, Хана Лахе, Кармен Йоллер, Маарья Метстак и Ханно Певкур.

Партия реформ утвердит избирательный список в воскресенье на общем собрании. Неделя выборов в Европейский парламент продлится с 3 по 9 июня.

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