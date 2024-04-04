Правление Партии реформ направило общему собранию партии на утверждение список кандидатов на выборы в Европарламент.
Стало известно, кто баллотируется в Европарламент от Партии реформ
Как передала пресс-служба партии, наряду с Паэтом, который возглавляет список партии, кандидатами от реформистов на выборах в Европарламент являются Йоко Алендер, Луукас Кристьян Ильвес, Мария Юферева-Скуратовски, Марко Михкельсон, Хана Лахе, Кармен Йоллер, Маарья Метстак и Ханно Певкур.
Партия реформ утвердит избирательный список в воскресенье на общем собрании. Неделя выборов в Европейский парламент продлится с 3 по 9 июня.