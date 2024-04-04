Стало известно, кто баллотируется в Европарламент от Партии реформ

Как передала пресс-служба партии, наряду с Паэтом, который возглавляет список партии, кандидатами от реформистов на выборах в Европарламент являются Йоко Алендер, Луукас Кристьян Ильвес, Мария Юферева-Скуратовски, Марко Михкельсон, Хана Лахе, Кармен Йоллер, Маарья Метстак и Ханно Певкур.