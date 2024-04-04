«Новости в 7» за 4 апреля: что обсуждают в правительстве, «Сделаем!» водоемы безопаснее, научно доказано — собаки нас понимают, готовим блюдо из омаров своими руками

Сегодня в выпуске:

- Возможное объединение больниц в Таллинне, итоги визита премьер-министра Украины и другие темы пресс-конференции правительства - в нашем сюжете

- Это важно: хакерская атака на клиентов известной аптечной сети и почему парикмахерские, рестораны и автосервисы теряют клиентов

- Ежегодные весенние толоки начались, и в первые часы сотни эстоноземельцев зарегестрировались, чтобы принять в них участие. Какие темы в фокусе акции «Сделаем!» в этом году и на что будет обращено особое внимание - в материале нашего корреспондента

- Могут ли четвероногие любимцы по-настоящему понимать людей, как в этом уверены их владельцы? О чем говорят исследования ученых и результаты экспериментов - в нашем сюжете

- Это интересно: как получить пособие на реновацию малых домов, кто сбежал из китайского котокафе и в честь кого закатил вечеринку приют для животных в США

- Вкусная и роскошная еда: как произвести впечатление на свою семью и друзей, приготовив аппетитное блюдо из экзотического омара, узнавала наш корреспондент

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 4 апреля.