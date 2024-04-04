Планирует ли Россия масштабное наступление на Харьков? Объясняет военный обозреватель Би-би-си

Три аргумента «против»

1. Для наступательной операции на Харьков российскому командованию требуются дополнительно огромные силы. Оценки численности группировки, гипотетически способной взять Харьков, варьируются, военные эксперты чаще всего говорят о 300 тысячах человек. Почему именно столько?

Российская группировка войск «Запад», действующая на Купянском и Лиманском направлениях к востоку от Харькова, насчитывает 80-90 тысяч военнослужащих. Уже более года она ведёт затяжные и в целом бесплодные бои на линии фронта шириной примерно 110 км. Ещё примерно 35 тысяч развёрнуты в приграничных группировках в Белгородской, Курской и Брянской областях - в основном они заняты отражением атак воюющих под эгидой ВСУ добровольческих формирований.

Атака в лоб на такой город, как Харьков, бессмысленна (уже пытались в 2022-м), нужен также глубокий охват с флангов. Необходимо развёртывать соединения на огромном протяжении - от запада Белгородской области до реки Оскол, а это не менее 260 км. Отсюда и цифры в 300 тысяч - с учетом обеспечения численного перевеса при наступательной операции.

Где российская армия найдет такие ресурсы - большой вопрос. Другие части тоже заняты, «лишних» солдат у них нет, да и провести столь крупную перегруппировку нереально. Сейчас насущная задача российского Генштаба - организовать ротацию и восстановление подразделений, измотанных боями на других направлениях.

2. Чтобы наступать на Харьков, одного численного перевеса мало. Нужно не просто собрать сотни тысяч рекрутов, их надо обучить, провести слаживание, привести вооружение в соответствие со штатными нормами, обеспечить тыловое снабжение, наконец, скрытно разместить на боевых позициях. Если российская армия действительно намерена осуществить в этом году Харьковскую операцию, то время у неё на это очень ограничено.

3. В случае начала крупной военной операции на Харьковском направлении развернутся бои невиданного масштаба. Фронт - это огромная территория как в ширину, так и в глубину, напичканная военными объектами.

Значительная их часть будет располагаться в российских регионах Белгородской и, возможно, Курской и Брянской областей, и станет законной целью украинской артиллерии. Тогда нынешние обстрелы Белгорода покажутся цветочками.

Из этих шести доводов «за» и «против» можно сделать один явный вывод. Создание новой кризисной ситуации не только не решит, но усугубит прежнюю. Это было уже не раз, вряд ли в этом стоит искать глубокий смысл.