Статистика: заказываемые через приложения такси – одни из самых опасных участников дорожного движения

В прошлом году заказываемые через приложения такси становились виновниками являющихся страховыми случаями аварий в два раза чаще, чем обычные такси, и в семь раз чаще, чем другие легковые автомобили.

По словам председателя правления LKF Марта Йессе, заказываемые через приложения такси на дорогах опаснее обычных такси с плафоном.

«В прошлом году по вине обычных такси произошло в три раза больше являющихся страховыми случаями аварий, чем по вине обычных легковых автомобилей, а по вине заказываемых через приложения такси – почти в семь раз больше, чем по вине обычных машин. Наша статистика свидетельствует, что уровень риска для обычных такси снижается с каждым годом, но, к сожалению, этого нельзя сказать о заказываемых через приложения такси», - сказал Йессе.

По данным Регистра экономической деятельности, в прошлом году было зарегистрировано около 7000 такси, из них 5440 заказывались через приложения.