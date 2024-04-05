П. И. ФИЛИМОНОВ ⟩ Неотвратимость маятника

Интересно, кто станет новым мэром. Просто по-спортивному интересно. Интересно, что этот человек специфического принесет в свое кресло. Если им станет Евгений Осиновский, как прогнозируют многие, существует ненулевая вероятность, что он снова сядет на своего любимого антиалкогольного конька и будет запрещать продажу крепких напитков в зоне видимости мэрии. Что приведет, конечно, только к развитию полуподпольной торговли. Если новым мэром станет кто-нибудь другой – будет у него или нее какая-нибудь другая фишка, другая зацикленность – все мы люди и всем нам кажется важным в развитии города, в котором мы живем и которым, если вдруг так сложится, будем управлять, что-то свое. Совсем что угодно может быть. Засадить все таллиннские бульвары кленами, а улицы – липами. Чтобы не перепутали. Перекрасить велодорожки из красного в фиолетовый – потому что где-нибудь на складе мэрии завалялось сто литров фиолетовой краски, а личный тесть (свекор) мэра в юности заканчивал малярное отделение EKA. Построить в стороне Мууга второй аэропорт. Мало ли что.