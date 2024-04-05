В Таллинне совершилось то, что некоторые называют переворотом, некоторые освобождением, некоторые – еще как-то. Многолетний мэр города Михаил Кылварт отправлен в отставку и Центристская партия окончательно потеряла власть в городе, напоминает писатель П. И. Филимонов.
П. И. ФИЛИМОНОВ ⟩ Неотвратимость маятника
Не думаю, что эти перемены будут большими и радикальными. Я уже неоднократно говорил и писал, что прелесть демократической организации общества заключается в том, что от того, кто управляет что страной в целом, что конкретным городом в частности, меняется сравнительно мало. Но что-то, конечно, изменится, иначе к чему было вообще огород городить.
Тем не менее, мне кажется, что на жизни каждого конкретного горожанина перемены если и скажутся, то в довольно маргинальной степени. Как стало известно, главная моя тревога не сбудется – бесплатный общественный транспорт решили не отменять. Что показывает, в целом, направленность городской администрации к народу и умение реагировать не его нужды. Не все так, выходит, с нашими политиками и чиновниками плохо. Несмотря на то, что сами они, очевидно, этим транспортом не пользуются.
Приятно и то, что нет в «новой метле» желания мести по-новому не глядя и не считаясь с обстоятельствами. Это прямо дает надежду на разум городского правительства. А ничто не радует так сильно, как осознание того, что у чиновников в твоем городе и – шире – государстве мозги работают по понятной тебе схеме. Это значит, что их действия и решения можно с какой-нибудь долей уверенности предсказать.
Тем не менее, совсем без перемен жизнь в городе оставаться не может. Энтузиазм новоизбранных чиновников на первых порах обычно поражает своими масштабами. К тому же и электорату нужно показать свою деятельность. Что, дескать, мы не просто пришли сюда на протестной волне бороться с не устраивавшим нас человеком из личной неприязни, а мы по делу и примерно представляем что да как. Так что о переменах мы, думаю, узнаем в самое ближайшее время.
Насколько я понимаю, мэр погорел на переводе русских школ на эстоноязычное образование, на общем достаточно авторитарном стиле управления, на нежелании договариваться и утонул в водах Селигера. Что ж, как говорится, все имеет свои последствия, и хорошо, что в этой части Европы это правило пока еще работает. Чиновников снимали со своих постов и за меньшие косяки. Как говорится, его пример – другим наука, в данном случае я считаю, что все произошло по справедливости.
В этой связи можно надеяться, что как раз переход русских школ на эстонский язык обучения в Таллинне приобретет какой-то более системный подход, ему перестанут сопротивляться, хотя в полное понимание необходимости этой меры «на местах» я все равно не очень верю. Для очень многих участников процесса это, по сути, означает выход из зоны комфорта, а кому охота совершать такие телодвижения, даже ради более внятного будущего своих детей?
Еще, вероятно, закроется Таллиннское телевидение и чудесная газета «Столица». По этому поводу мне вообще нечего сказать, я никогда не являлся потребителем пропаганды и надеюсь и в будущем этого избежать. Умер Максим, простите, и черт с ним. Талантам авторов этих двух рупоров кылвартианства, уверен, можно найти лучшее применение.
В любом случае, будет интересно. Потому что ни одна власть не должна быть вечной, примеры того, к чему приводит противоположная ситуация, мы можем наблюдать в режиме реального времени прямо сейчас. А раз власть сменяется, то сменяются и какие-то отдельные векторы, штучки, нюансы.
Интересно, кто станет новым мэром. Просто по-спортивному интересно. Интересно, что этот человек специфического принесет в свое кресло. Если им станет Евгений Осиновский, как прогнозируют многие, существует ненулевая вероятность, что он снова сядет на своего любимого антиалкогольного конька и будет запрещать продажу крепких напитков в зоне видимости мэрии. Что приведет, конечно, только к развитию полуподпольной торговли. Если новым мэром станет кто-нибудь другой – будет у него или нее какая-нибудь другая фишка, другая зацикленность – все мы люди и всем нам кажется важным в развитии города, в котором мы живем и которым, если вдруг так сложится, будем управлять, что-то свое. Совсем что угодно может быть. Засадить все таллиннские бульвары кленами, а улицы – липами. Чтобы не перепутали. Перекрасить велодорожки из красного в фиолетовый – потому что где-нибудь на складе мэрии завалялось сто литров фиолетовой краски, а личный тесть (свекор) мэра в юности заканчивал малярное отделение EKA. Построить в стороне Мууга второй аэропорт. Мало ли что.
Конца света точно не будет. Старожилы вроде меня еще помнят время, когда городом рулили не центристы. И как-то мы, блин, жили, и как-то не жаловались. К счастью, ничто не бывает вечным, посмотрим теперь, как оно может быть по-другому. Это как маятник, он не может все время качаться только в одну сторону, рано или поздно он неотвратимо повернет обратно.
Одно можно сказать с большей или меньшей уверенностью. Вот эта вот безумная штука с бесконечными ремонтами дорог, с прокладыванием рельсов от забора до обеда и обратно до забора не закончится в нашем городе никогда. Ни при одном мэре не заканчивалась, с чего бы сейчас. Я не особенно ропщу, если им действительно удастся доделать начатое центристами, дотянуть трамвайные линии отовсюду везде – будет только лучше, будет прекрасно, экологично, и логистически великолепно.
Я готов потерпеть неудобства в перемещении по центру города еще пару лет. При условии, что у этой стройки есть конец. Пока его не особенно видно. Есть некоторое ощущение, что, проложив одну порцию рельсов, они тут же ломают предыдущую и начинают все заново. Мне кажется, люди в городской власти крайне превратно понимают легенду о старике из озера Юлемисте. Недостроенный город не обязательно означает постоянную имитацию бурного дорожного строительства в центре.