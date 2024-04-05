В Таллинне продолжаются коалиционные переговоры, которые ведут четыре партии, срок завершения пока неизвестен. В четверг, 4 апреля, стороны договорились о том, что жителей столицы избавят от обязанности убирать снег с городских тротуаров, пишет Rus.ERR.
Жителей Таллинна избавят от обязанности убирать снег с городских тротуаров
Новые столичные власти решили изменить систему и взять эту обязанность на себя. Теперь они должны будут гарантировать пешеходам возможность безопасного передвижения по улицам.
«Как только мы достигнем договоренностей, несмотря на то, что сейчас апрель, уже пора будет начать заниматься уборкой снега, чтобы мы могли к этому подготовиться», – сказал глава фракции Партии реформ Таллиннского горсобрания Пяртель-Пеэтер Пере.