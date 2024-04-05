На четвертом этапе Мирового тура Тур Страны Басков произошла ужасная авария, из-за которой в больницу попали победитель двух последних «Тур де Франс» Йонас Вингегор, лучший гонщик «Джиро д'Италия» Примож Роглич и прошлогодний чемпион Вуэльты Ремко Эвенепол.
Озвучены травмы, которые получили велогонщики в ходе серьезной аварии на Мировом туре
На 36-м км с начала старта несколько гонщиков основной группы не удержались на трассе на правом повороте. Произошло массовое столкновение. Некоторые упали на траву, но были и те, кто оказались в бетонном желобе. Поначалу казалось, что Вингегор был одним из наиболее серьезно пострадавших. Он пролежал на земле несколько минут до прибытия медиков.
В итоге победителя гонки так и не определили. Этап был остановлен за 27,9 км до финиша из-за серьезных травм Вингегора: с места происшествия датчанина увезли на носилках, с опорой на шее.
Наконец появились новости о состоянии велогонщика. Команда датчанина Jumbo-Visma сообщила в социальных сетях, что Вингегор в результате аварии сломал ключицу и несколько ребер.
«К счастью, его состояние стабильное, он в сознании. Мы соблюдаем осторожность, поэтому он пока останется под наблюдением врачей», - заявили в команде.
Так же как и Вингегор, Эвенепол сломал ключицу, вдобавок врачи обнаружили у спортсмена и трещину на лопатке. По сообщению его команды Soudal Quick-Step, бельгийский гонщик отправится на родину, где ему сразу сделают операцию.
Легче всех среди чемпионов Мирового тура отделался Примож Роглич, которому пришлось провести вечер в больнице. Обследования показали, что у него переломов не обнаружено. Но словенец не может продолжать велогонку, его команда BORA-hansgrohe желает ему скорейшего выздоровления