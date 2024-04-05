По данным Департамента статистики, в марте индекс потребительских цен повысился по сравнению с февралем на 0,4% и по сравнению с мартом прошлого года - на 3,9%. По сравнению с мартом прошлого года товары были дороже на 1,9% и услуги - на 7,1%.
За год некоторые продукты питания подорожали более чем на 20%
В последний раз изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года было менее 3,9% в июне 2021 года: тогда оно составило 3,8%.
По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в марте на индекс потребительских цен по сравнению с мартом 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, здравоохранением и услугами связи, которые в целом составили от общего повышения более 40%.
«Изменения цен, связанные с продуктами питания и неалкогольными напитками, не вошли в эту тройку прежде всего ввиду снижения цен на свежие овощи (-25,9%)», - добавила Виктория Трасанов.
Из продуктов питания по сравнению с мартом прошлого года более всего подешевели также сахар (-15,1%), другие мучные смеси (-13,0%) и свежая рыба (-12,2%). При этом оливковое масло подорожало на 29,1%, соки и сиропы — на 24% и консервированное молоко - на 23,4%.
Бензин был дороже на 0,2%, дизельное топливо - на 3,5% дешевле.
По сравнению с февралем на индекс потребительских цен более всего повлияло, с одной стороны, подорожание услуг мобильной связи, окончание зимних распродаж одежды и обуви, а также повышение цен на бензин, с другой — скидки на продукты питания и безалкогольные напитки.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, март 2024
Группа товаров
март 2023 –
март 2024, %
февраль 2024 –
март 2024, %
ВСЕГО
3,9
0,4
Продукты питания и безалкогольные напитки
1,1
-0,8
Алкогольные напитки и табак
8,2
0,7
Одежда и обувь
3,6
3,7
Жилье
3,8
-0,4
Домашнее хозяйство
1,9
-0,2
Здравоохранение
9,8
1,0
Транспорт
2,6
1,0
Связь
10,5
7,6
Досуг
4,4
-0,3
Образование и детские учреждения
7,2
0,3
Питание вне дома, размещение
2,8
-0,2
Различные товары и услуги
4,9
-0,3