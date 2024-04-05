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За год некоторые продукты питания подорожали более чем на 20%

rus.postimees.ee
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Продукты. Фото иллюстративное.
Продукты. Фото иллюстративное. Фото: Dmitri Kotjuh

По данным Департамента статистики, в марте индекс потребительских цен повысился по сравнению с февралем на 0,4% и по сравнению с мартом прошлого года - на 3,9%. По сравнению с мартом прошлого года товары были дороже на 1,9% и услуги - на 7,1%.

В последний раз изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года было менее 3,9% в июне 2021 года: тогда оно составило 3,8%.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в марте на индекс потребительских цен по сравнению с мартом 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, здравоохранением и услугами связи, которые в целом составили от общего повышения более 40%.

«Изменения цен, связанные с продуктами питания и неалкогольными напитками, не вошли в эту тройку прежде всего ввиду снижения цен на свежие овощи (-25,9%)», - добавила Виктория Трасанов.

Из продуктов питания по сравнению с мартом прошлого года более всего подешевели также сахар (-15,1%), другие мучные смеси (-13,0%) и свежая рыба (-12,2%). При этом оливковое масло подорожало на 29,1%, соки и сиропы — на 24% и консервированное молоко - на 23,4%.

Бензин был дороже на 0,2%, дизельное топливо - на 3,5% дешевле.

По сравнению с февралем на индекс потребительских цен более всего повлияло, с одной стороны, подорожание услуг мобильной связи, окончание зимних распродаж одежды и обуви, а также повышение цен на бензин, с другой — скидки на продукты питания и безалкогольные напитки.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, март 2024

Группа товаров

март 2023 –

март 2024, %

февраль 2024 –

март 2024, %

ВСЕГО

3,9

0,4

Продукты питания и безалкогольные напитки

1,1

-0,8

Алкогольные напитки и табак

8,2

0,7

Одежда и обувь

3,6

3,7

Жилье

3,8

-0,4

Домашнее хозяйство

1,9

-0,2

Здравоохранение

9,8

1,0

Транспорт

2,6

1,0

Связь

10,5

7,6

Досуг

4,4

-0,3

Образование и детские учреждения

7,2

0,3

Питание вне дома, размещение

2,8

-0,2

Различные товары и услуги

4,9

-0,3

 

 

 

 

 

 

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