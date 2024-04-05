За год некоторые продукты питания подорожали более чем на 20%

В последний раз изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года было менее 3,9% в июне 2021 года: тогда оно составило 3,8%.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в марте на индекс потребительских цен по сравнению с мартом 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, здравоохранением и услугами связи, которые в целом составили от общего повышения более 40%.

«Изменения цен, связанные с продуктами питания и неалкогольными напитками, не вошли в эту тройку прежде всего ввиду снижения цен на свежие овощи (-25,9%)», - добавила Виктория Трасанов.

Из продуктов питания по сравнению с мартом прошлого года более всего подешевели также сахар (-15,1%), другие мучные смеси (-13,0%) и свежая рыба (-12,2%). При этом оливковое масло подорожало на 29,1%, соки и сиропы — на 24% и консервированное молоко - на 23,4%.

Бензин был дороже на 0,2%, дизельное топливо - на 3,5% дешевле.

По сравнению с февралем на индекс потребительских цен более всего повлияло, с одной стороны, подорожание услуг мобильной связи, окончание зимних распродаж одежды и обуви, а также повышение цен на бензин, с другой — скидки на продукты питания и безалкогольные напитки.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, март 2024

Группа товаров март 2023 – март 2024, % февраль 2024 – март 2024, % ВСЕГО 3,9 0,4 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,1 -0,8 Алкогольные напитки и табак 8,2 0,7 Одежда и обувь 3,6 3,7 Жилье 3,8 -0,4 Домашнее хозяйство 1,9 -0,2 Здравоохранение 9,8 1,0 Транспорт 2,6 1,0 Связь 10,5 7,6 Досуг 4,4 -0,3 Образование и детские учреждения 7,2 0,3 Питание вне дома, размещение 2,8 -0,2 Различные товары и услуги 4,9 -0,3