Видео ⟩ Эпичный матч: Челси буквально вырвал победу у МЮ

Первые два гола в этой встрече забили хозяева («Челси») — на 4-й минуте отличился Конор Галлахер, а на 19-й — Коул Палмер, реализовавший пенальти. Однако в конце первого тайма ситуация изменилась благодаря голам Алехандро Гарначо (34-я и 67-я минуты), Бруно Фернандеша (39-я) - МЮ начали лидировать.