Накануне состоялся матч 31-го тура АПЛ, в котором мерились силами «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Видео ⟩ Эпичный матч: Челси буквально вырвал победу у МЮ
Первые два гола в этой встрече забили хозяева («Челси») — на 4-й минуте отличился Конор Галлахер, а на 19-й — Коул Палмер, реализовавший пенальти. Однако в конце первого тайма ситуация изменилась благодаря голам Алехандро Гарначо (34-я и 67-я минуты), Бруно Фернандеша (39-я) - МЮ начали лидировать.
Казалось, все уже ясно, но ситуация изменилась благодаря двум голам Коула Палмера (90+10, 90+11), оформил хет-трик. Победа – 4:3.
«Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 балла и поднялся на 10-ю строчку.