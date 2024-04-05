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Эстонской компании скандального российского бизнесмена грозит банкротство

rus.postimees.ee
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Стройка. Фото иллюстративное
Стройка. Фото иллюстративное Фото: Marko Saarm / Sakala

Компания Teletorni Kodud, занимавшаяся строительством недвижимости в Пирита, задолжала государству и кредиторам сотни тысяч евро. На следующей неделе суд примет решение о том, признавать ли компанию банкротом, пишет dv.ee.

Ранее Äripäev писал, что застройщик Teletorni Kodud OÜ задолжал нескольким кредитным учреждениям и строительным компаниям. Ипотека на построенные в Пирита квартиры оформлена в пользу кредиторов, но продать их на аукционах сложно – здания не имеют разрешения на ввод в эксплуатацию, и жить в них невозможно из-за строительных дефектов.

У компании также есть налоговая задолженность в размере 550 000 евро.

Читайте подробнее на dv.ee.

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