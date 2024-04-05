Компания Teletorni Kodud, занимавшаяся строительством недвижимости в Пирита, задолжала государству и кредиторам сотни тысяч евро. На следующей неделе суд примет решение о том, признавать ли компанию банкротом, пишет dv.ee.
Эстонской компании скандального российского бизнесмена грозит банкротство
Ранее Äripäev писал, что застройщик Teletorni Kodud OÜ задолжал нескольким кредитным учреждениям и строительным компаниям. Ипотека на построенные в Пирита квартиры оформлена в пользу кредиторов, но продать их на аукционах сложно – здания не имеют разрешения на ввод в эксплуатацию, и жить в них невозможно из-за строительных дефектов.
У компании также есть налоговая задолженность в размере 550 000 евро.
Читайте подробнее на dv.ee.