Сотрудники Центральной криминальной полиции 2 апреля предъявили подозрение 55-летнему мужчине в создании и в руководстве преступным сообществом, и также пяти мужчинам по подозрению в принадлежности к указанному преступному сообществу.
Полицией арестованы шесть членов мафиозной группировки
В качестве подозреваемых в совершении преступления задержаны подозреваемый в руководстве преступным сообществом и двое мужчин, которые, согласно подозрению, имели значимую роль в деятельности сообщества.
По ходатайству Государственной прокуратуры и с разрешения Харьюского уездного суда двое подозреваемых были взяты под стражу. Некоторые из подозреваемых отбывают тюремные сроки за преступления, совершенные в прошлом. Помимо создания преступного сообщества, руководства им и принадлежности к нему, его члены также подозреваются в совершении преступлений, связанных с наркотиками, вымогательствами, и также в совершении преступлений против собственности и против личности.
Тамар Юрна подозревается в лидерстве группировки, имена остальных подозреваемых не разглашаются в интересах следствия.
По словам государственного прокурора Райго Ааса, 55-летний мужчина в 2017 году создал преступное сообщество, целью которого было получение криминальных доходов путем совершения преступлений.
«Согласно подозрению, руководитель преступного сообщества объединил вокруг себя лояльных к нему людей, которые, действуя в качестве членов преступного сообщества, совершали преступления, доходы от которых делили с преступным сообществом. Подозрение было предъявлено как по преступлениям, связанным с наркотиками, так и по преступлениям против собственности, а также по тяжким преступлениям против личности, таким как угрозы убийством, вымогательство и физическое насилие», - сказал Аас.
Аго Лейс, руководитель Бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции, сказал, что в случае конкретного подозрения примечательно то, что чисто эстоноязычных преступных объединений не так уж и много.
«Но это не значит, что они ограничивали свою деятельность только Эстонией. Согласно подозрению, они прощупывали также и международные границы, а также действовали, например, в Финляндии, - добавил Лейс. - Есть также основания подозревать, что преступное сообщество, для решения проблем и достижения своей цели, использовало физическое насилие, манипуляции и вымогательство. Описанное в предъявленном подозрении предоставление так называемой крыши для решения проблем и негативная власть, при помощи которых дела решаются по принципам криминального мира, на сегодняшний день никоим образом не приемлемы».
«Организованная преступность базируется на преступных неписаных правилах, но не на законах, действующих в Эстонии, в связи с чем конфликты могут перерасти во внезапное насилие. Поскольку для преступных организаций свойственно делать все возможное для получения преступных доходов, то это неизбежно сопровождается повышенным риском как для граждан, так и для экономической сферы. К сожалению, в деятельности преступных сообществ мы видим, что для получения большего дохода их деятельность уже не ограничивается только Эстонией, также они готовы совершать опасные преступления и за рубежом», - добавил государственный прокурор Райго Аас.
Досудебное производство осуществляется Центральной криминальной полицией под руководством Государственной прокуратуры.