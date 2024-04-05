Конкуренты об утечке в Apotheka: ситуация тревожная, но данные наших клиентов надежно защищены

В ходе производства по уголовному делу было установлено, что из базы данных Allium UPI были незаконно скачаны личные коды примерно 700 000 владельцев клиентских карт Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity, более 400 000 адресов электронной почты, около 60 000 домашних адресов и около 30 000 телефонных номеров.