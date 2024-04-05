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Конкуренты об утечке в Apotheka: ситуация тревожная, но данные наших клиентов надежно защищены

Дмитрий Рая
, pепортер
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Аптека.
Аптека. Фото: Arvo Meeks

Как гром среди ясного неба вчера разразилась новость о том, что в феврале киберпреступники похитили личные коды, данные о покупках и контактную информацию почти 700 000 клиентов сети аптек Apotheka. Атаке подверглась система карт постоянных клиентов компании Allium UPI, занимающейся поставками для аптек и больниц.

В ходе производства по уголовному делу было установлено, что из базы данных Allium UPI были незаконно скачаны личные коды примерно 700 000 владельцев клиентских карт Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity, более 400 000 адресов электронной почты, около 60 000 домашних адресов и около 30 000 телефонных номеров.

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