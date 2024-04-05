«Честно говоря, это бессовестно!»: репрессированные возмущены потерей медицинского пособия

Причина - война в Украине, начавшаяся три года назад, и нынешняя ситуация с безопасностью, в которой необходимо готовиться к защите страны. Таким образом, в этом году на популяризацию военной службы, введение НАТО, чествование ветеранов Сил обороны и создание фильмов, отражающих вооруженное сопротивление, будет выделено почти 360 тысяч евро.