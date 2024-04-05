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«Честно говоря, это бессовестно!»: репрессированные возмущены потерей медицинского пособия

Кадри Таммепуу
, журналист
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Тийт Пыдер.
Тийт Пыдер. Фото: Tairo Lutter

В середине марта министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) объявил, что ежегодное медицинское пособие в размере 150 евро больше не будет выплачиваться репрессированным.

Причина - война в Украине, начавшаяся три года назад, и нынешняя ситуация с безопасностью, в которой необходимо готовиться к защите страны. Таким образом, в этом году на популяризацию военной службы, введение НАТО, чествование ветеранов Сил обороны и создание фильмов, отражающих вооруженное сопротивление, будет выделено почти 360 тысяч евро.

«Честно говоря, это бессовестно», - сказал офицер в отставке Тийт Пыдер, член правления Эстонского фонда помощи репрессированным (ERAF), который возглавляет одного из основателей фонда - Союз борцов за свободу Эстонии - и преподает национальную оборону в Вестхольмской гимназии в Таллинне.

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