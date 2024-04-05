Bonjour ⟩ Новая авиакомпания Transavia France приземлилась в Таллинне

Теперь маршрут Париж обслуживают две авиакомпании, что означает для пассажиров более частое сообщение между двумя столицами.

Член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ отметил, что появление новой авиакомпании позволит людям более удобно планировать свои поездки.

«Предстоящая весна и лето - одно из самых популярных времен для посещения различных европейских городов, поэтому мы рады сотрудничеству с Transavia, предлагая пассажирам еще больше возможностей посетить великолепный Париж», - сказал Пяргмяе. Он добавил, что появление авиакомпании накануне Олимпийских игр в Париже предоставит заинтересованным лицам гибкие возможности посетить город во время этого крупного события.

Самолет Transavia France. Фото: Jarek Jõepera

Как аэропорт, так и Transavia France надеются, что парижане также заинтересуются таллиннским маршрутом. «Мы очень рады сделать наши первые шаги в Эстонии. Новый маршрут предлагает нашим клиентам из Парижа возможность открыть для себя прелести Таллинна. Также с нетерпением ждем наших первых клиентов из Эстонии, которые хотят посетить Париж. Мы предлагаем доступную и качественную услугу для полетов во Францию», - выразил радость Николя Аньен, коммерческий директор Transavia France.

Бюджетная авиакомпания Transavia, входящая в группу Air France-KLM, обслуживает более 200 маршрутов в Европе и регионе Средиземного моря из своих базовых аэропортов в Нидерландах, Франции и Бельгии. Transavia France является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Париже - в 2022 году они обслужили около 10,7 миллиона пассажиров, и во Франции в компании работает более 2300 сотрудников.