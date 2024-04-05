Украинские военные беженцы в Эстонии: сестры из Славянска и две их войны

Первая война: люди в камуфляже

«У нас их называли ополченцами, потом стали называть сепаратистами. Это вроде бы были местные жители, но знакомых среди них не было. Они стояли на дорогах, на военных были совсем не похожи. Чеченцы тоже были, их все боялись. Потом те, которые стояли на блокпостах, ушли вместе с техникой и украденными машинами в оккупированный Донецк», - губы Ирины дрожат, она вспоминает, как взрывали жилые дома, как обстреливали роддом, куда она все-таки попала, как главврач велел при обстреле держаться подальше от окон, а рожать уходили в подвал, где все, к счастью, было оборудовано. «9 мая я родила замечательного мальчика, но 2014 год для меня не только год его рождения, но и год отсчета начала войны», - говорит она.