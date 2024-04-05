Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне, Роскомнадзор запретил песню популярного белорусского певца Ap$ent, власти устроили показательное задержание двум студенткам за сожженный флаг. Русская служба Би-би-си рассказывает о главном в Беларуси за неделю.
Лукашенко заявил, что Минск готовится к войне, «Яндекс Музыка» заблокировала песню AP$ENT. Главное в Беларуси за неделю
Беларусь готовится к войне?
На этой неделе Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет воевать, но готовится к войне. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Гродно перед группой чиновников и собравшихся местных жителей.
«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. „Хочешь мира - готовься к войне“ - не я это придумал. Это очень правильно сказано», - сказал Лукашенко.
«Если оттуда (из Западных стран - Би-би-си) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда», - сказал он.
Беларусь - фактически единственная страна в мире, которая открыто поддерживает российское вторжение в Украину. Лукашенко предоставил территорию страны в качестве плацдарма для российских военных. Он также утверждал, что готов вступить в войну, если Украина нападет на Беларусь.
В 2023 году Минск и Кремль договорились, что на территории Беларуси будет находиться российское ядерное оружие (ранее Беларусь была безъядерной державой, однако ее статус изменился после внесенных поправок в Конституцию страны).
Директор исследовательской программы по Восточному Соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес считает, что заявление Лукашенко можно воспринимать с нескольких сторон.
«Можно видеть в этом сигнал Путину, что, „Владимир Владимирович, я с вами, я вас никогда не подводил, и сейчас не подведу“. Но мы слышим это же несколько десятилетий, - говорит Мошес. - Можно считать, что это ответ на усилившуюся западную риторику».
По мнению эксперта, послание Лукашенко прежде всего носит внутриполитический характер.
«Лукашенко понимает, что за последние года полтора года его рейтинг внутри Беларуси укрепился за счет того, что он смог удачно продать по крайней мере половине населения мысль о том, что это только потому, что он находится во главе страны, Беларусь до сих пор не вовлечена непосредственно в боевые действия, хотя с точки зрения международного права она является государством-агрессором».
Поэтому, как считает Мошес, таким образом Лукашенко посылает новый сигнал своим сторонникам, предлагая «еще сильнее сплотиться» вокруг белорусского лидера, чтобы таким образом избежать участия в войне.
Задержание за сожженный флаг в Гродно
В Гродно устроили прилюдное задержание девушек, которые ранее подожгли белорусский красно-зеленый флаг.
По данным близкого к силовикам телеграм-канала, девушки взяли швабру, обмотали ее бумажным полотенцем, подожгли его и таким образом дотянулись до флага на административном здании.
Теперь им грозит до трех лет лишения свободы. Показательное задержание прошло в колледже, где училась одна из подруг: девушек привели туда в наручниках. Против них возбудили уголовное дело за «надругательство над государственными символами».
«Яндекс Музыка» заблокировала песню музыканта AP$ENT
Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» ограничил доступ к странице белорусского артиста AP$ENT. В 2022 году этот музыкант написал песню «Можно я с тобой», после того как они с супругой были вынуждены бежать в Грузию. Его супругу приговорили к году колонии за оскорбление Лукашенко.
Многие считают песню «Можно я с тобой» отсылкой к тем, кто был вынужден покинуть Беларусь после событий 2020 года. Возможно, именно ее содержание не понравилась российским властям.
Однако у людей она вызвала противоположную реакцию. «Можно я с тобой» буквально взорвала интернет.
В YouTube она входит в десятку «100 лучших клипов» в России, у нее больше 10 миллионов просмотров. В тиктоке короткое видео с выдержками из песни посмотрели больше трех миллионов раз.
Как отмечают «Ведомости», в других российских музыкальных сервисах - «VK музыка», «МТС музыка» и «Звук» - профиль AP$ENT пока доступен. При этом в «МТС музыке» сообщили, что скоро заблокируют страницу музыканта по требованию Роскомнадзора.
Шесть лет за два денежных перевода
Еще один белорус получил большой срок за перевод денежных средств запрещенным властями экстремистским формированиям.
Областной суд Минска приговорил 57-летнего Александра Вересовича к шести годам колонии за два доната - полку Калиновского и сообществу ушедших в оппозицию силовиков BYSOL. Именно такой срок и просил прокурор.
Согласно версии обвинения, Александр Вересович переводил денежные средства различным «экстремистским формированиям» с помощью платежной системы PayPal.
Экстремистские книги
В Беларуси признают «экстремистскими» не только телеграм-каналы и формирования, но и книги. На этой неделе власти запретили еще одну книгу «Военная символика белорусов. Знамена и мундиры» Виктора Ляхора.
Соответствующее решение принято судом Центрального района Минска 28 марта.
В 2021-ом году Минкульт приказал изъять из библиотек эту книгу. Тогда ведомство аргументировало это тем, что в ней «содержится недостоверная информация, содержащая элементы пропаганды антигосударственной направленности».
В прошлом году Мининформ обновил список «экстремистских материалов», в котором оказались сразу два сборника произведений классика белорусской литературы Винцента Дунина-Марцинкевича.