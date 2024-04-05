Лукашенко заявил, что Минск готовится к войне, «Яндекс Музыка» заблокировала песню AP$ENT. Главное в Беларуси за неделю

Беларусь готовится к войне?

На этой неделе Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет воевать, но готовится к войне. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Гродно перед группой чиновников и собравшихся местных жителей.

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. „Хочешь мира - готовься к войне“ - не я это придумал. Это очень правильно сказано», - сказал Лукашенко.

«Если оттуда (из Западных стран - Би-би-си) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда», - сказал он.

Беларусь - фактически единственная страна в мире, которая открыто поддерживает российское вторжение в Украину. Лукашенко предоставил территорию страны в качестве плацдарма для российских военных. Он также утверждал, что готов вступить в войну, если Украина нападет на Беларусь.

В 2023 году Минск и Кремль договорились, что на территории Беларуси будет находиться российское ядерное оружие (ранее Беларусь была безъядерной державой, однако ее статус изменился после внесенных поправок в Конституцию страны).

Директор исследовательской программы по Восточному Соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес считает, что заявление Лукашенко можно воспринимать с нескольких сторон.