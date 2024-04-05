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Осиновский рассказал, когда могут завершиться коалиционные переговоры

rus.postimees.ee
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Евгений Осиновский (Социал-Демократическая партия) выступил с идеей объединения всех принадлежащих Таллинну учреждений здравоохранения с Северо-Эстонской региональной больницей, принадлежащей государству, во время переговоров о создании правящей коалиции в Таллиннском горсобрании.
Евгений Осиновский (Социал-Демократическая партия) выступил с идеей объединения всех принадлежащих Таллинну учреждений здравоохранения с Северо-Эстонской региональной больницей, принадлежащей государству, во время переговоров о создании правящей коалиции в Таллиннском горсобрании. Фото: Tairo Lutter

По словам представителя Социал-демократической партии Евгения Осиновского, на ведущихся в Таллинне переговорах о создании новой правящей коалиции на данный момент завершено обсуждение 90% существенных вопросов, и коалиционный договор может быть окончательно составлен к середине следующей недели, пишет Rus.ERR.

Осиновский сообщил в пятницу в утреннем эфире телеканала ETV, что остаются нерешенными еще несколько вопросов, требующих дальнейшего обсуждения между участниками переговоров, например, сфера больниц.

«Кроме того, у политических партий также есть много хороших идей, которые теперь необходимо совместить с финансовой реальностью. Это останется на выходные», - добавил Осиновский, не уточнив, в чем заключаются эти хорошие идеи.

Осиновский не подтвердил, станет ли он сам новым мэром Таллинна, но сказал, что социал-демократы заинтересованы в получении этой должности.

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