По словам представителя Социал-демократической партии Евгения Осиновского, на ведущихся в Таллинне переговорах о создании новой правящей коалиции на данный момент завершено обсуждение 90% существенных вопросов, и коалиционный договор может быть окончательно составлен к середине следующей недели, пишет Rus.ERR.
Осиновский рассказал, когда могут завершиться коалиционные переговоры
Осиновский сообщил в пятницу в утреннем эфире телеканала ETV, что остаются нерешенными еще несколько вопросов, требующих дальнейшего обсуждения между участниками переговоров, например, сфера больниц.
«Кроме того, у политических партий также есть много хороших идей, которые теперь необходимо совместить с финансовой реальностью. Это останется на выходные», - добавил Осиновский, не уточнив, в чем заключаются эти хорошие идеи.
Осиновский не подтвердил, станет ли он сам новым мэром Таллинна, но сказал, что социал-демократы заинтересованы в получении этой должности.