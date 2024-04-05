Осиновский рассказал, когда могут завершиться коалиционные переговоры

Осиновский сообщил в пятницу в утреннем эфире телеканала ETV, что остаются нерешенными еще несколько вопросов, требующих дальнейшего обсуждения между участниками переговоров, например, сфера больниц.

«Кроме того, у политических партий также есть много хороших идей, которые теперь необходимо совместить с финансовой реальностью. Это останется на выходные», - добавил Осиновский, не уточнив, в чем заключаются эти хорошие идеи.

Осиновский не подтвердил, станет ли он сам новым мэром Таллинна, но сказал, что социал-демократы заинтересованы в получении этой должности.