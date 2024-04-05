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Эксперт: цена на золото установила исторический рекорд, люди приносят все больше украшений на продажу

Ромет Креэк
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Золотые украшения. Снимок иллюстративный.
Золотые украшения. Снимок иллюстративный. Фото: STRINGER/REUTERS

По словам Рауно Эммара, менеджера по развитию и оценщика крупнейшей в Эстонии сети ломбардов Luutar, с начала марта цена золота на мировом рынке выросла более чем на десять процентов, достигнув рекордного уровня почти в 2300 евро за унцию. Именно поэтому люди начали приносить на продажу все больше ювелирного золота.

«В Эстонии приемочные цены на ювелирное золото выросли вместе с мировым рынком. Например, цена золота 585 пробы в магазине выросла на 32 процента за год и на 13 процентов за последний месяц до 35 евро за грамм. На мировом рынке никогда не было такой высокой закупочной цены на ювелирное золото более низкой пробы», - сказал Эммар.

«Ювелирные украшения, которые обычно есть у людей, тоже имеют ценность и они так же ликвидны, как инвестиционное золото 999-й пробы. Люди сейчас следят за рыночными ценами: если через 20 офисов Luutar в среднем проходит пять килограммов золота в месяц, то за последний месяц люди выставили на продажу на 26 процентов больше золота», - добавил Эммар.

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