Эксперт: цена на золото установила исторический рекорд, люди приносят все больше украшений на продажу

«В Эстонии приемочные цены на ювелирное золото выросли вместе с мировым рынком. Например, цена золота 585 пробы в магазине выросла на 32 процента за год и на 13 процентов за последний месяц до 35 евро за грамм. На мировом рынке никогда не было такой высокой закупочной цены на ювелирное золото более низкой пробы», - сказал Эммар.

«Ювелирные украшения, которые обычно есть у людей, тоже имеют ценность и они так же ликвидны, как инвестиционное золото 999-й пробы. Люди сейчас следят за рыночными ценами: если через 20 офисов Luutar в среднем проходит пять килограммов золота в месяц, то за последний месяц люди выставили на продажу на 26 процентов больше золота», - добавил Эммар.