Президент Алар Карис в четверг на встрече с избранным Рийгикогу правлением подчеркнул, что даже перед лицом внешних угроз безопасности мы смогли придерживаться принципов верховенства закона.
Президент Алар Карис подчеркнул важность приверженности принципам верховенства закона
«Силу эстонской парламентской демократии показывает тот факт, что мы смогли придерживаться принципов верховенства закона даже перед лицом внешних угроз безопасности. Очень важно, чтобы так было и впредь», - заявил президент Алар Карис на состоявшейся в четверг встрече с избранным Рийгикогу правлением, на которой присутствовали спикер парламента Лаури Хуссар и вице-спикеры Тоомас Кивимяги и Юри Ратас.
«Острое восприятие кризиса должно повысить нашу бдительность, но оно не должно приводить к необдуманным или паническим решениям, даже с точки зрения политики сегодняшнего дня, которые только выглядят повышающими нашу безопасность, - подчеркнул глава государства, по словам которого именно в парламенте общество может принимать многосторонне взвешенные решения, выдержавающие самую детальную критику. - Однако это происходит только в том случае, если парламент выполняет возложенную на него роль и не отказывается и в исключительных обстоятельствах от своего права определять основы государственной жизни».
На встрече, которую глава государства назвал доверительным и откровенным разговором, речь шла о затрагивающих многих людей и сложных в расмотрении законопроектах, которые в ближайшее время войдут в повестку дня Рийгикогу.
«Правление Рийгикогу, как и Рийгикогу в целом, пережило сложный и напряжённый парламентский год, который, к сожалению, повлиял на доверие общества к законодателю. Надеюсь, что правление Рийгикогу сможет руководить деятельностью парламента с правом самоорганизации даже во время острых политических противостояний, чтобы работа законодательного органа не останавливалась и существенно не тормозилась», - сказал президент Карис.
Глава государства согласился с обеспокоенностью членов правления Рийгикогу тем, что агрессия России в Украине принесла в Эстонию страх перед войной, усиление которой только усиливает нестабильность в обществе. «Нам нужно не бояться, а показывать свою готовность, которая будет и пугать, и сдерживать, потому что чем заметнее и лучше мы подготовлены сами и вместе с нашими союзниками, тем более удовлетвительны наши перспективы», - сказал президент. Карис.