Премьер-министр Кая Каллас удостоена премии защитников демократии, которую вручает американская организация Renew Democracy Initiative, продвигающая демократию и свободу.
Эта награда является признанием премьер-министра и всего эстонского народа за мужественную позицию против российской агрессии и в защиту свободного мира.
В своей благодарственной речи премьер-министр подчеркнула, что истинная ценность свободы зачастую понимается только тогда, когда существует опасность ее утраты.
«Мы живем в исторический момент, когда люди свободного мира все больше и больше понимают, что свобода и демократия не воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, - сказала Каллас. - Свобода никогда не бывает бесплатной - за нее нужно бороться. Отважные украинцы учат нас этому каждый день».