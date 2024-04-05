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Кая Каллас удостоена премии за развитие демократии (1)

BNS
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Madis Veltman

Премьер-министр Кая Каллас удостоена премии защитников демократии, которую вручает американская организация Renew Democracy Initiative, продвигающая демократию и свободу.

Эта награда является признанием премьер-министра и всего эстонского народа за мужественную позицию против российской агрессии и в защиту свободного мира.

В своей благодарственной речи премьер-министр подчеркнула, что истинная ценность свободы зачастую понимается только тогда, когда существует опасность ее утраты.

«Мы живем в исторический момент, когда люди свободного мира все больше и больше понимают, что свобода и демократия не воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, - сказала Каллас. - Свобода никогда не бывает бесплатной - за нее нужно бороться. Отважные украинцы учат нас этому каждый день».

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