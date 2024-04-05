Эта награда является признанием премьер-министра и всего эстонского народа за мужественную позицию против российской агрессии и в защиту свободного мира.

«Мы живем в исторический момент, когда люди свободного мира все больше и больше понимают, что свобода и демократия не воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, - сказала Каллас. - Свобода никогда не бывает бесплатной - за нее нужно бороться. Отважные украинцы учат нас этому каждый день».