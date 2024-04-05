Продуктовый банк Эстонии в выходные, 12 и 13 апреля, проведет акцию по сбору продуктов в 81 магазине сетей розничной торговли. Цель акции – помочь малоимущим, сообщили в пресс-службе организации.
Продуктовый банк приглашает добровольцев на акцию по сбору продуктов
По словам исполнительного директора Продуктового банка Пита Борефийна, помочь нуждающимся людям в своем регионе в ходе акции по сбору продуктов питания можно двумя способами: или стать волонтером, или сделать пожертвование в виде продуктов, сообщается в пресс-релизе Эстонского продуктового банка.
В задачи волонтеров будет входить раздача листовок с информацией о сути мероприятия у входа в магазин, а также помощь в принятии продуктовых пожертвований и их сортировка по ящикам для дальнейшей транспортировки на склад. Ожидается, что в течение двух дней в акции примут участие около 1200 добровольцев.
К акции присоединился 81 магазин по всей Эстонии сетей Coop, Maxima, Prisma, Rimi и Selver.
Продуктовый банк создан Эстонско-голландским благотворительным фондом в 2010 году с миссией облегчить положение людей, попавших в затруднительное финансовое положение, а также уменьшить расточительное обращение с едой в обществе.
С 2010 года малоимущим было передано около 29 миллионов кг продуктов питания. В 2023 году Эстонский продуктовый банк раздал нуждающимся около 4,7 млн кг продуктов питания, в том числе 500 тысяч кг продуктовой помощи от Евросоюза. Продуктовые банки по всей Эстонии еженедельно поддерживают и беженцев из Украины. Организация выдает продукты на основании списков, составленных социальными отделами.
Подробная информация об акции и ссылка на регистрацию волонтером доступны здесь здесь.