Проигранная война за Нагорный Карабах и осознание того, что Россия не может гарантировать безопасность Армении, заставили правительство в Ереване искать новых союзников.
Надежды на Европу и угроза войны. Куда идет Армения после потери Карабаха?
В пятницу в Брюсселе должна состояться трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения с участием главы Госдепа Энтони Блинкена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и армянского премьера Никола Пашиняна.
Незадолго до встречи Европарламент принял резолюцию об углублении связей, а армянские чиновники заговорили о возможности подачи заявки на вступление в Евросоюз.
Ереван пытается выстраивать и оборонные связи с Европой. В последние месяцы Франция согласилась поставлять Еревану современное оружие и обучать армянскую армию. Миссия наблюдателей ЕС на границе с Азербайджаном расширилась.
И Россия, и Азербайджан видят в европейском курсе Еревана угрозу своим интересам - и предупреждают о серьезных последствиях. Пашинян настаивает, что речь идет не о повороте на Запад, а «диверсификации отношений».
Прощание с «советской школой»
За годы своей независимости Армения пыталась лавировать между Россией и Западом, сотрудничая с последним в сферах технологий, образования и госуправления, но по-прежнему рассчитывая на Москву для обеспечения своей безопасности.
Этот расчет не оправдал себя. Армения потерпела тяжелое поражение в карабахском конфликте, который во многом определял ее независимую историю.
За три года, с 2020-го по 2023-й, Азербайджан военным путем вернул себе контроль над всем Нагорным Карабахом и семью оккупированными районами вокруг него.
Присутствие российских миротворцев не остановило азербайджанскую армию, и 100 тыс. карабахских армян бежали из своих домов в сентябре 2023-го.
Параллельно происходили вооруженные столкновения и на международно признанной границе двух стран. И если независимость Карабаха не признавала ни одна страна, включая саму Армению, то в вопросе официальной границы Ереван надеялся на помощь ОДКБ, военного союза ряда постсоветских государств во главе с Россией. Но этого не произошло.
Все это привело к тому, что в России разочаровались не только изначально прозападные лидеры в Ереване, но и широкие слои населения. Произошедшее стало развенчанием мифа о России, существовавшего в Армении, считает Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване.
«Россия в реальности таким провайдером безопасности для Армении, каким она представлялась изнутри Армении, либо не была никогда, либо не является очень давно», - говорит политолог в разговоре с Би-би-си.
Окончательно это стало понятно после полномасштабного российского вторжения в Украину, когда Москва перестала выполнять даже конкретные и уже оплаченные обязательства в этой сфере - например, поставку вооружений на сумму 250 млн долларов. Встала и программа реформ армянской армии, которую Ереван с Москвой планировали проводить совместно.
Политолог Тигран Григорян, работавший в Совете безопасности Армении, также считает поворотным 2022-й. В сентябре того года ВС Азербайджана начали бои почти на всем протяжении границы двух стран. Под обстрелом оказались города в глубине армянской территории, никогда не бывшие зоной конфликта, а азербайджанские войска продвинулись вглубь армянской территории на целом ряде участков и остаются там по сей день.
Тогда ЕС и США призвали Баку уважать территориальную целостность Армении, в то время как формальные союзники Армении - Россия и ОДКБ - ограничились общими словами, обращенными к обеим сторонам.
«Решение о начале этого процесса [поиска новых партнеров] было принято после сентябрьской эскалации 2022 года, когда Россия в очередной раз не предприняла конкретных шагов для сдерживания Азербайджана, и стало окончательно понятно, что российские механизмы безопасности больше не действуют в регионе», - говорит Григорян.
Именно после эскалации 2022 года армянское правительство начало заниматься восстановлением армии, арсенал которой был в значительной степени уничтожен во второй Карабахской войне 2020 года.
Убедить армянских политиков в необходимости искать новые подходы и новых союзников могли и события, происходившие осенью 2022-го на других театрах боевых действий. В сентябре украинская армия провела неожиданное и успешное контрнаступление в Харьковской области, а в ноябре - освободила Херсон.
«Мы оценили и понимаем, что наша школа, условная советская школа, уже в какой по счету войне показывает, что на поле боя она нежизнеспособна», - говорил тогда министр обороны Армении Сурен Папикян, не уточняя, о каких войнах идет речь.
Перекресток между востоком и западом
Когда в феврале 2024 года Пашинян заявил о заморозке членства в ОДКБ, многие издания, политики и комментаторы заговорили о смене статуса Армении в этой организации. Однако речь шла не о юридическом шаге, а констатации сложившейся действительности: Ереван еще в прошлом году перестал участвовать в учениях и саммитах ОДКБ, потому что перестал видеть в них смысл. У его формальных союзников на деле более тесные связи с Азербайджаном, и поддержать Армению они отказываются.
Тем не менее, Ереван избегает говорить о развороте на Запад и предпочитает термин «диверсификация отношений в сфере безопасности». По сути, говорит Искандарян, это восполнение вакуума в этой сфере.
«Диверсификация внешней политики в первую очередь означает снижение односторонней зависимости от России и интенсификацию контактов с другими ключевыми игроками, вовлеченными в регион», - объясняет логику армянского правительства Тигран Григорян.
Необходимость в новых связях стоит остро потому, что даже полная победа в Карабахе не примирила Азербайджан с Арменией. Теперь официальный Баку требует от соседа изменить конституцию, открыть Зангезурский коридор (который бы соединил Азербайджан с Нахичеванским эксклавом), а также продолжает удерживать в плену армянских военнопленных.
Первой на запрос Армении откликнулась Индия, которая еще в 2022 году согласилась поставлять Еревану реактивные системы залпового огня, радары контрбатарейной борьбы, артиллерийские установки, противотанковые комплексы, системы ПВО и системы для борьбы с дронами, а также снаряды.
Об этом известно из информации в индийской прессе - и Ереван, и Нью-Дели не раскрывают объемы и конкретные виды вооружений, предпочитая недосказанность. Однако они и не опровергали сообщения о поставках.
Эти закупки вызвали беспокойство в Азербайджане: официальный Баку называл их провокациями и угрозой своей безопасности. Но Москва реагировала спокойно в силу нейтрального статуса Индии вообще и в контексте войны в Украине в частности.
Оружие НАТО стране ОДКБ
За последний год Армения обрела еще одного партнера в лице Франции. В октябре 2023 года было объявлено о первых договоренностях о поставках французского оружия, а в феврале 2024 года министр обороны Франции впервые в истории посетил Ереван. Его сопровождали представители крупнейших французских компаний из сферы обороны и вооружений, и стороны подписали новые договоренности. В отличие от Индии, они раскрыли некоторые детали.
Франция согласилась поставить Еревану бронемашины Bastion, радиолокационные радары GM200, приборы ночного видения, снайперские винтовки и переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral. По информации ереванского «Регионального центра демократии и безопасности», сейчас также обсуждается покупка французского ПВО среднего и дальнего радиуса действия, а также артиллерийских систем.
Кроме того, Франция отправит в Ереван военного советника со специализацией по противовоздушной обороне и будет обучать армянских офицеров в общевойсковом училище Сен-Сир.
«Это сочетание Индии и Франции — не блестящий выход. Но не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет», - заметил Александр Искандарян.
Факт покупки формальным союзником России современных вооружений у страны НАТО во многом является беспрецедентным. Французский министр обороны Себастьен Лекорню так объяснил логику Елисейского дворца: «Угрозы, которые нависли над Арменией, принуждают нас действовать быстрее».
Он имел в виду в первую очередь Азербайджан - незадолго до встречи произошла новая эскалация на границе, в результате которой погибли четыре армянских солдата. Баку заявил, что это ответ на обстрел, в котором был ранен азербайджанский военный.
Ранее, во время встречи с Пашиняном в Париже, французский президент Эммануэль Макрон призвал Азербайджан «развеять двусмысленность относительно территориальной целостности Армении» и обеспечить быстрое и безопасное возвращение карабахских армян в свои дома.
На словах возвращение карабахских армян поддерживают и США, и Британия, и Россия, но армяне не готовы возвращаться без международных гарантий безопасности, а Азербайджан отказывается обсуждать их, что делает это требование невыполнимым.
«Призраки» НАТО
Французские призывы традиционно вызывают гнев официального Баку. Негативно там отреагировали и на объявление о проведении пятничной встречи в Брюсселе. Представитель МИД Азербайджана заявил, что «такие действия ЕС и США явно имеют односторонний и предвзятый характер», и посетовал, что его страну не пригласили.
Баку также обрушился с резкой критикой на наблюдателей ЕС, размещенных с 2022 года с армянской стороны границы. Все начиналось с 40 наблюдателей, развернутых сроком на два месяца, но масштабы расширились, и программа стала официальной миссией с более чем 200 наблюдателями и мандатом на два года.
В Баку заявили, что миссия в Армении стала инструментом антиазербайджанской пропаганды, «а с присоединением к ней Канады она стала напоминать де-факто миссию НАТО». На следующий день это обвинение повторил глава российского МИД.
«Сейчас туда еще направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов, превращая миссию Евросоюза в миссию Североатлантического альянса», - сказал Сергей Лавров.
На самом деле, в рядах миссии нет военных - только гражданские специалисты. Участие Канады в ней ограничивается двумя наблюдателями. США не планируют присоединяться, заявили в миссии.
Оборонное сотрудничество Армении и ЕС действительно обсуждается. Его возможным инструментом может стать European Peace Facility - общеевропейский фонд, из которого оплачиваются поставки оружия Украине. К этому призывает Франция, а также «Сеть друзей Армении» - группа, основанная бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, который уже год официально оказывает лоббистские услуги правительству Армении. В конце марта группа выпустила доклад, озаглавленный «Углубляя связи ЕС и Армении: больше Европы в Армении, больше Армении в Европе».
Торговать с Россией, сближаться с Западом
Российский МИД отреагировал на доклад нервно, увидев в нем попытку «оторвать Армению от России и еаэсовского пространства» (имеется в виду Евразийский экономический союз). Доклад действительно призывает к выходу из этого союза, но армянские власти пока этого не обсуждают. Армения по-прежнему остается крайне зависимой от российского газа. И товарооборот с Россией, и экономические отношения в целом только растут в последние годы.
В начале российского вторжения в Украину армянское министерство экономики помогало российскому бизнесу переезжать в страну. В 2022 году ВВП Армении вырос на 12,6%, а в 2023-м - на 8,7%, и армянские чиновники прямо связывали это с российскими деньгами.
Важная часть товарооборота - параллельный импорт в обход санкций против России в самых разных сферах, от микрочипов и других дефицитных в России технических частей до предметов роскоши, вроде автомобилей Bentley. Сами армянские власти говорили, что в торговых вопросах следует только правилами Евразийского союза. Правда, некоторые санкции все же исполняются - так, в середине марта армянские банки перестали обслуживать российские карты «Мир».
Тот факт, что Ереван хочет продолжать торговать с Москвой, но уменьшить зависимость от нее в сфере безопасности, возмутил Сергея Лаврова.
«Армяне говорят, что в ОДКБ де-факто «подморозят», а захотят, де-юре «заморозят» и выйдут. По их словам, ЕАЭС им пока интересен, потому что оттуда, мол, что-то получают. Складывается не очень приглядная картина», - заявил глава МИД РФ.
Однако, независимо от чаяний Еревана, в Европе нет консенсуса насчет армяно-азербайджанского конфликта. Проармянская позиция Франции не встречает понимания в Италии и Венгрии, которые гораздо ближе к Азербайджану. Кроме того, ресурсы ЕС ограничены - у блока есть сложности с выполнением обязательств по помощи Киеву.
Угрозы и риски
Встреча в пятницу 5 апреля - «прежде всего акт политической поддержки Еревана на фоне усложняющихся отношений с Россией и продолжающихся трудностей с Азербайджаном», говорит политолог Тигран Григорян.
Трудности с Азербайджаном связаны с попытками подписать мирный договор и провести делимитацию границы. Стороны не могут договориться, на каких картах нужно искать их рубежи - за время советской власти было несколько разных вариантов, а еще была граница между независимыми республиками 1918-1920 годов.
Азербайджан требует незамедлительно вернуть деревни-анклавы на стратегической дороге, соединяющей Армению с Грузией. В середине марта Пашинян сказал, что если это требование не будет исполнено, «то в конце недели начнется война».
Война не началась, но недавно Пашинян вновь заявил, что «Азербайджан пытается найти поводы для начала новой, широкомасштабной войны в регионе».
Эксперты говорят, что исключить такой сценарий могло бы только консолидированное давление Запада, России и Ирана, но они не готовы ссориться с Баку из-за Еревана.
В случае новой эскалации с Запада «будут раздаваться слова, будут заявления», говорит Искандарян.
«Когда в Грузию вторглись российские войска, что было? Пять президентов, между прочим, приехали, взялись за руки, поддержали Грузию… и уехали», - вспоминает он совместное выступление лидеров Латвии, Литвы, Польши, Украины и Эстонии в Тбилиси в 2008 году.
О том, что Москва тоже не поможет Еревану, говорит ее официальная риторика. Российский МИД использует в адрес Армении термины, очень схожие с теми, что используются в адрес Украины. Глава ведомства Сергей Лавров называет армянское правительство «ереванскими властями», противопоставляя их армянскому народу, с которым у России проблем нет.
«Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце марта.
По ее словам, курс Еревана на Запад может «создать серьезные риски для суверенитета республики» и отразиться на перспективах экономического развития.
Тем временем беспокойство Азербайджана по поводу предстоящей встречи в Брюсселе привело к тому, что в среду госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву и заверил его в том, что встреча не направлена против Азербайджана и будет посвящена экономическим вопросам, говорится в заявлении на сайте азербайджанского президента.
Алиев, в свою очередь, подчеркнул, «что звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, являются совершенно необоснованными».