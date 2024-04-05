Надежды на Европу и угроза войны. Куда идет Армения после потери Карабаха?

Все это привело к тому, что в России разочаровались не только изначально прозападные лидеры в Ереване, но и широкие слои населения. Произошедшее стало развенчанием мифа о России, существовавшего в Армении, считает Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване.

«Россия в реальности таким провайдером безопасности для Армении, каким она представлялась изнутри Армении, либо не была никогда, либо не является очень давно», - говорит политолог в разговоре с Би-би-си.

Окончательно это стало понятно после полномасштабного российского вторжения в Украину, когда Москва перестала выполнять даже конкретные и уже оплаченные обязательства в этой сфере - например, поставку вооружений на сумму 250 млн долларов. Встала и программа реформ армянской армии, которую Ереван с Москвой планировали проводить совместно.

Почетный караул из солдат армянской армии. Фото: AFP

Политолог Тигран Григорян, работавший в Совете безопасности Армении, также считает поворотным 2022-й. В сентябре того года ВС Азербайджана начали бои почти на всем протяжении границы двух стран. Под обстрелом оказались города в глубине армянской территории, никогда не бывшие зоной конфликта, а азербайджанские войска продвинулись вглубь армянской территории на целом ряде участков и остаются там по сей день.

Тогда ЕС и США призвали Баку уважать территориальную целостность Армении, в то время как формальные союзники Армении - Россия и ОДКБ - ограничились общими словами, обращенными к обеим сторонам.