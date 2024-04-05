Опрос: интерес молодежи к накоплениям на пенсию значительно вырос

Опрос почти 7000 молодых клиентов Swedbank показал, что 56% респондентов хотели бы получить больше информации об инвестировании, а 46% интересуются тем, что нужно знать о покупке своего первого жилья. «Эти темы (инвестирование и покупка жилья) уже несколько лет находятся в центре интересов молодых людей», – говорит руководитель молодежного сегмента Swedbank Трийн Ялакас.

При этом интерес молодых людей к пенсиям и долгосрочным инвестициям вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. «Очень приятно видеть, что интерес молодых людей к долгосрочным сбережениям значительно вырос. Если в прошлом году 37% респондентов задумывались о своей будущей пенсии, то в этом году этот показатель вырос до 42%», – сказала Ялакас.

Кроме того, 35% молодых людей хотели бы знать, что нужно учитывать при получении кредита, а 34% – как рационально тратить деньги.

Почти половина респондентов хотят получать информацию через мобильный банк, 48% – в виде коротких видеороликов, 36% – из социальных сетей или онлайн-банкинга, 35% – из подкастов и 33% – по электронной почте.

Треть молодых людей также хотят узнать больше о предпринимательстве. В свою очередь, 74% интересуются вариантами и стратегиями финансирования. 72% хотели бы получить более общие рекомендации по предпринимательству, например, как вести бизнес и как разрабатывать маркетинговые стратегии. Также 49% молодых людей хотели бы знать, как найти и проверить хорошие бизнес-идеи, а 45% – как наладить контакты и найти наставников.

«Мы все должны внести свой вклад в то, чтобы молодые люди не только развивали, но и поддерживали интерес к предпринимательству. Именно поэтому мы в Swedbank проводим специальную кампанию для начинающих предпринимателей, которая поможет всем, кто хочет воплотить свою бизнес-идею в жизнь. В рамках кампании можно найти ответы на вопросы, поднятые в комментариях молодых людей: как вообще начать бизнес и какую форму предпринимательства выбрать, как следить за своими счетами и как проверить свою бизнес-идею», – добавила Ялакас.

Из всех молодых людей, заинтересованных в предпринимательстве, большинство (78%) пока ещё имеют план на стадии идеи, 16% находятся в процессе разработки предварительного плана, 11% ищут финансирование, а 7% обращаются за наставничеством или советом. «Чем старше респонденты, тем более конкретными становятся их планы. Например, среди 26-30-летних 15% респондентов уже ищут финансирование, а 8% уже работают над реальным бизнес-планом», – говорит Ялакас.

Опрос проводился в январе 2024 года среди молодых людей в возрасте 18-30 лет. Всего в онлайн-опросе приняли участие 6775 респондентов.